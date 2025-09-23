De Nueva York al mundo: Los mejores chefs del planeta se enfrentan en el BagelFest 2025 en noviembre

El domingo 16 de noviembre de 2025, en el Citi Field, los amantes del bagel tiene una cita para disfrutar del New York BagelFest 2025, donde los mejores fabricantes de este platillo se competirán por premios y los asistentes podrán disfrutar de degustaciones ilimitadas.

El BagelFest 2025 promete ser una celebración inolvidable de sabor, artesanía y comunidad con la garantía de competidores de talla internacional, una audiencia de fans apasionados y una reputación de ser el escenario más importante en la historia moderna del bagel.

Este festival centrado en la cultura global del bagel, reunirá a 25 de los mejores fabricantes de bagel del mundo provenientes de Madrid, Honolulu, Montreal y varias de EE. UU.

Patrocinado King Arthur Baking Company, el evento aspira recibir más de 2,000 amantes de los bagels, expertos de la industria y medios de comunicación de todo el mundo.

En esta edición habrá dos modalidades de premiación: los asistentes votan por el Premio del Público, mientras que un panel de jueces elige a los ganadores en categorías. La premiación incluye Mejor Bagel (que ahora incluye subcategorías por estilo), Mejor Schmear, Mejor Sándwich y más.

Nuevas categorías para premiar el mejor bagel

Los ganadores de años anteriores se han consolidado en el mercado con negocios exitosos. Crédito: Bagel Fets | Cortesía

El panel de jueces expertos degustará los bagels para elegir todas las categorías como: Mejor Bagel, Mejor Sándwich, Mejor Schmear, Más Creativo y Mejor Recién Llegado. Adicionalmente, para esta edición el premio al Mejor Bagel fue ampliado con varias subcategorías: Mejor Estilo de Nueva York, Mejor Bagel de Masa Fermentada y Mejor Estilo de Montreal. Estas adiciones responden a la diversidad y evolución de la elaboración de bagels en diferentes regiones y tradiciones.

La competencia de 2025 contará con la participación de ganadores de los años anteriores como: Utopia Bagels, ganador del premio al Mejor Bagel del año pasado, y Starship Bagel (Dallas), ganador del Mejor Bagel (2023) y Schmear del Año (2024).

De la excelencia de un bagel al éxito culinario

Este festival gastronómico es una plataforma para los ganadores, que han alcanzado éxito comercial tras su triunfo. Como PopUp Bagels (CT), dos veces ganador del premio al Mejor Bagel, que le abrió las puertas para plantearse la apertura de 300 locales en los Estados Unidos para 2029.

Starship Bagel (Dallas), ganador del premio al Mejor Bagel (2023) y el premio Schmear del Año (2024), hizo historia este año al convertirse en la primera tienda de bagels en ser finalista de los premios James Beard como “Panadería Sobresaliente”, indica un comunicado del festival.

Para muchos, el BagelFest es la prueba de fuego, un lugar donde la pasión, la creatividad y la excelencia se encuentran con la oportunidad.

Lo que necesitas saber del BagelFest 2025

El Bagel Fest será el punto de encuentro para fortalecer la cultura del Bagel. Crédito: Bagel Fest | Cortesía

Los asistentes podrán probar bagels ilimitados de 25 panaderías seleccionadas.

Participantes Destacados:

Locales de NYC: Leyendas como Utopia Bagels y Ess-a-Bagel.

De los Estados Unidos: Tilly Bagel Shop (Chicago) y Flour Moon Bagels (Nueva Orleans).

Internacionales: St-Viateur Bagel (Montreal), Si Si Bagels (Madrid) y Tali’s Bagels (Honolulu).

Opción sin gluten: Modern Bread & Bagel, una de las mejores panaderías sin gluten del mundo, estará presente para que todos puedan disfrutar.

Acompañamientos y extras:

Acme Smoked Fish: Para un acompañamiento clásico.

Brooklyn Seltzer Museum: Bebidas refrescantes.

Mike’s Hot Honey: Un toque picante para tus bagels.

Peter Pan Donut: Deliciosos dulces para complementar la experiencia.

Otras actividades

Campeonato Mundial de “Bagel Rolling”: Observa a panaderos expertos competir para batir el récord de más bagels enrollados a mano en un minuto.

Programación para profesionales: Se llevarán a cabo talleres, paneles y eventos de networking para panaderos, marcas y periodistas del mundo de la comida.

BagelFest Growth Lab: Una nueva incubadora donde los panaderos emergentes presentarán sus creaciones y recibirán apoyo de expertos de la industria.

Sorteo Nacional: En asociación con King Arthur, podrás participar para ganar un viaje de 3 días a Nueva York para dos personas, con valor de $3,200, que incluye acceso al festival, vuelo y hospedaje.

Fecha límite para participar: Viernes 17 de octubre.

Anuncio del ganador: Lunes 20 de octubre.

Ambiente familiar: El evento ofrece actividades y precios con descuento para niños, lo que lo convierte en una opción ideal para toda la familia.

Beneficios del boleto "All-Access": Incluye una camiseta del BagelFest y un recorrido guiado por el estadio Citi Field.

Las entradas comienzan en $69 y están disponibles para su compra en www.bagelfest.com.

