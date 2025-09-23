New York Yankees aseguran lugar en la postemporada gracias a imparable del panameño José Caballero

Los New York Yankees se impusieron 3×2 sobre Chicago White Sox y clasificaron a la postemporada en las Grandes Ligas, gracias al panameño José Caballero que impulsó la carrera de la victoria con un elevado al jardín central.

Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.

Caballero, de 29 años, llegó al plato con hombres en primera y segunda con dos outs cuando puso en juego la pelota, justo enfrente de Michael Taylor en el jardín central, el lanzamiento del estadounidense fue tardío y Aaron Judge anotó la carrera de la victoria.

¡Un momento CLUTCH para José Caballero y para los New York Yankees porque avanzan a la Postseason! pic.twitter.com/93zsQO2HWS — MLB Español (@mlbespanol) September 24, 2025

El de Las Tablas, Panamá entra en la historia como el jugador que aseguró la clasificación número 60 de los Yankees de Nueva York a los Playoffs.

“Estamos en los Playoffs”, dijo el mánager Aaron Boone en su mensaje a los jugadores en el vestuario. “Tenemos objetivos más grandes pero hoy vamos a celebrar y mañana saldremos a ganar”.

Yankees mantienen la racha de postemporada

Los 27 veces ganadores de la Serie Mundial clasifican a la postemporada por octava ocasión en los últimos diez años.

El equipo comandado por Aaron Judge busca romper una sequía de títulos de 16 años, la última vez que los Yankees se coronaron en MLB fue en la temporada 2009 cuando se impusieron 4-2 sobre los Filadelfia Phillies en la Serie Mundial.

La victoria de esta noche le permite a los Yankees asegurar un cupo en el comodín pero se mantienen con posibilidades de ganar la división Este de la Liga Americana que actualmente es liderada por los Toronto Blue Jays con un juego de ventaja.

En caso de superar la Ronda de Comodines y Serie Divisional, los Yankees también podrán aspirar a ganar el título 41 de su historia en Serie de Campeonato de Liga Americana, lo que les permitiría volver al Clásico de Otoño.

La postemporada 2025 comenzará el 30 de septiembre con los partidos de Ronda de Comodines, que son a ganar dos de tres juegos.

Seguir leyendo:

MLB aprueba uso de “umpires robot” para bolas y strikes en la temporada 2026

Entrenador de béisbol baleado en pleno juego infantil en Texas [VIDEO]

Aaron Judge afirma que Giancarlo Stanton tiene una carrera digna para el Salón de la Fama