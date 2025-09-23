Rubio y el presidente sirio se reunieron para hablar del levantamiento de sanciones

El secretario de Estado Marco Rubio, tuvo una reunión con el presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, en Nueva York para hablar sobre el levantamiento de las sanciones que impuso Washington al país árabe. El encuentro se da en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, siendo la primera vez que un líder sirio asiste después de seis décadas.

Donald Trump y Ahmed al Sharaa estuvieron juntos en Riad en mayo pasado, cuando el mandatario ordenó el levantamiento de la mayoría de las sanciones, pero la Ley César de Protección Civil de Siria de 2019, que las autorizó, sigue vigente en Estados Unidos, informó el diario Israel Noticias.

Alivio de sanciones para Siria

“El Secretario destacó esta oportunidad para que Siria construya una nación estable y soberana tras el histórico anuncio del presidente Trump a principios de este año sobre el alivio de las sanciones para el pueblo sirio”, destacó el Departamento de Estado en un comunicado.

Rubio y Al Sharaa abordaron durante su reunión “los esfuerzos actuales contra el terrorismo, la búsqueda de los estadounidenses desaparecidos y la importancia de las relaciones entre Israel y Siria para lograr una mayor seguridad regional”.

El pasado domingo en una entrevista con la cadena estadounidense CBS, Al Sharaa insistió en la necesidad de un levantamiento total de las sanciones y advirtió que “cualquiera que se oponga sería cómplice de la muerte del pueblo sirio”, publicó EFE.

Apertura internacional para reconstrucción de su país

Al Sharaa, quien lideró las fuerzas rebeldes que derrocaron al gobierno de Bashar al-Asad el año pasado, busca la apertura internacional para la reconstrucción de su país, el cual está profundamente fracturado tras más de 13 años de guerra civil.

“Tenemos la gran misión de construir la economía. Siria tiene una fuerza laboral diversa, les encanta trabajar, lo llevan en la sangre. Así que no se preocupen, simplemente levanten las sanciones y verán los resultados”, expresó Al Sharaa, según compartió Israel Noticias.

Es importante mencionar que la Administración de Trump retiró de su lista de grupos terroristas a la coalición islamista HTS, el grupo insurgente con orígenes en Al Qaeda, liderado por Al Sharaa, anunció EFE.

Washington presiona a su vez para que Israel y Siria cierren un acuerdo de seguridad que ponga fin a los históricos enfrentamientos entre ambos países.

