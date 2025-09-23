Serena y Venus Williams revelan detalles inéditos de su relación en su nuevo podcast “Stockton Street”

La expectativa crece en el deporte y el entretenimiento por el estreno de Stockton Street, el podcast de Serena Williams y Venus Williams, que se estrenó el pasado 17 de septiembre.

Las legendarias tenistas, figuras reconocidas tanto por su dominio en las canchas como por su influencia fuera de ellas, abrieron por primera vez una ventana a su relación personal y profesional.

El primer episodio, grabado en la pista Arthur Ashe del US Open en Nueva York, brindó revelaciones inéditas sobre la convivencia y la rivalidad entre ambas, según Vanity Fair.

Introducing Stockton Street: a brand new podcast I'm co-hosting with the one and only @Venuseswilliams. Episodes drop every other Wednesday right here on @X. Tune in to Episode 1 now! pic.twitter.com/IPxk5NApQZ — Serena Williams (@serenawilliams) September 17, 2025

Primeras exclusivas del podcast

El título del podcast, Stockton Street, es un homenaje a la calle de Compton, California, donde las Williams pasaron su infancia.

La elección del escenario para la grabación inicial no resulta casual: la pista Arthur Ashe fue testigo de momentos clave en sus carreras, incluido el retiro de Serena en 2022.

Las ex número uno del mundo explicaron que, a pesar de la cercanía, la competencia profesional exigió reservas y secretos entre ellas.

“Aunque es mi hermana, también es mi oponente, y no puedes ser tan abierta como quisieras. Así que esta es una verdadera oportunidad para hacer algo que hemos estado intentando hacer y para descubrir cosas nuevas”, afirmó Serena Williams.

Conversaciones inéditas

El podcast nace para abordar preguntas que durante años intrigaron a seguidores y medios. Venus Williams afirmó en el primer episodio: “Pensé que eras invencible y que nunca podría jugar mejor que tú”.

Serena relacionó ese sentimiento con una etapa personal difícil: “Creo que es cuando estaba en plena ruptura sentimental”. La conversación, marcada por la complicidad y el humor, incluyó la respuesta de Venus: “Ojalá yo también lo hubiera hecho”, lo cual desató risas entre ambas.

Más adelante, Venus profundizó sobre la visión pública de su vínculo: “Creo que mucha gente se preguntó y habló de esto: si de verdad nos caemos bien, porque tenemos que jugar la una con la otra, si nos odiamos y si, en realidad, hablamos. Hay tantas cosas en nuestra relación que podemos compartir y que nunca antes habíamos hecho… Hay mucho que revelar”.

It’s here! Episode 1 of Stockton Street with @serenawilliams and me is officially live. ✨pic.twitter.com/tHxZbfNz3T — Venus Williams (@Venuseswilliams) September 17, 2025

