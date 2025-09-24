Cómo limpiar la pantalla de TV de manera segura según un experto en tecnología 

Mantener la pantalla del televisor limpia es fundamental para disfrutar de una mejor calidad de imagen y alargar la vida útil del dispositivo. Sin embargo, no todos los métodos de limpieza son adecuados y, en muchos casos, un descuido puede terminar dañando de forma permanente el panel.

Expertos en tecnología, como los consultados por Consumer Reports y las recomendaciones oficiales de Samsung, destacan que la clave está en utilizar los materiales correctos y seguir pasos simples que no comprometan la integridad de la pantalla.

Pasos para limpiar la pantalla del televisor de forma segura

De acuerdo con estos expertos, estos son los pasos primordiales al momento de realizar una limpieza de esta naturaleza:

Apaga y desconecta el televisor antes de empezar. Esto evita descargas eléctricas y permite ver mejor el polvo y las manchas.

antes de empezar. Esto evita descargas eléctricas y permite ver mejor el polvo y las manchas. Utiliza un paño de microfibra seco , similar al que se usa para lentes, ya que no raya la superficie y elimina la mayor parte del polvo.

, similar al que se usa para lentes, ya que no raya la superficie y elimina la mayor parte del polvo. Si es necesario, humedece ligeramente el paño con agua destilada o una mezcla suave de agua y jabón neutro. Nunca rocíes líquidos directamente sobre la pantalla.

con agua destilada o una mezcla suave de agua y jabón neutro. Nunca rocíes líquidos directamente sobre la pantalla. Limpia con movimientos suaves y circulares , sin ejercer demasiada presión para no dañar los píxeles del panel.

, sin ejercer demasiada presión para no dañar los píxeles del panel. Seca la superficie con otro paño limpio y seco, asegurándote de que no queden residuos de humedad.

Precauciones importantes al limpiar tu televisor

Aunque el proceso parece sencillo, los fabricantes advierten que ciertos materiales y productos de uso común pueden resultar muy dañinos para las pantallas modernas. Samsung subraya que no deben usarse toallas de papel, servilletas ni trapos ásperos, ya que sus fibras pueden rayar la superficie.

Asimismo, Consumer Reports advierte que otros productos como limpiavidrios, aerosoles multiusos, alcohol o amoníaco deterioran los revestimientos antirreflejo de los televisores, provocando manchas permanentes o pérdida de nitidez en la imagen.

Otra recomendación esencial es evitar limpiar mientras la pantalla esté caliente, ya que el contraste de temperatura puede afectar el panel. Lo ideal es esperar algunos minutos tras apagar el televisor y realizar la limpieza en un ambiente ventilado para que la humedad no se acumule.

Aunado a todo lo anterior, se recomienda evitar colocar pantallas frente a fuentes de calor así como en un sitio perfectamente ventilado.

