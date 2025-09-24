Cuáles son los mejores teléfonos para trabajar con ‘lives’ en redes sociales

Realizar transmisiones en vivo en redes sociales se ha convertido en una herramienta de trabajo para creadores de contenido, emprendedores y profesionales. Sin embargo, una clave para alcanzar el éxito en este oficio es la calidad técnica de tu teléfono.

No necesariamente deber ser uno tan costoso, sino que priorice la estabilidad de la conexión y un buen rendimiento de la batería, que son elementos fundamentales para que los lives sean fluidos y atractivos.

Con el aporte de la Inteligencia Artificial (IA), te compartimos una lista de teléfonos que ofrecen buen equilibrio entre precio, cámara y potencia para este tipo de tareas.

5 teléfonos para hacer ‘lives’ en redes sociales con calidad y fluidez

1. Samsung Galaxy A54 5G

El Galaxy A54 5G es uno de los modelos más recomendados en la gama media de Samsung para transmisiones en vivo. Su cámara principal de 50 MP con estabilización óptica ayuda a mantener la imagen nítida incluso si el teléfono se mueve, algo común en los “lives”.

Además, cuenta con conectividad 5G que mejora la estabilidad de la transmisión cuando se depende de datos móviles.

Su batería de 5.000 mAh garantiza horas de uso sin interrupciones, mientras que la pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas ofrece buena visualización para monitorear comentarios en tiempo real.

2. iPhone SE (2022)

Apple no se queda fuera de las opciones accesibles para transmisiones. El iPhone SE 2022 combina el procesador A15 Bionic, el mismo del iPhone 13, con una cámara de 12 MP capaz de grabar y transmitir en calidad Full HD sin cortes.

Aunque tiene un diseño compacto, es lo que muchos creadores valoran: un teléfono ligero, fácil de manipular y con el ecosistema de iOS que garantiza compatibilidad estable con apps como Instagram, TikTok o YouTube Live.

Su principal ventaja es la fluidez en la gestión de varias aplicaciones mientras se transmite.

3. Xiaomi Redmi Note 13 Pro

El Redmi Note 13 Pro es una opción de gama media-alta que ofrece una cámara de 200 MP con estabilización óptica, ideal para quienes priorizan nitidez en sus “lives”.

Su procesador Snapdragon 7s Gen 2 y la memoria RAM de hasta 12 GB facilitan que el dispositivo soporte transmisiones largas sin sobrecalentarse.

Otra ventaja es su carga rápida de 67 W, que permite recuperar hasta el 50% de batería en pocos minutos, lo cual resulta útil si el teléfono se usa intensamente durante un evento en vivo.

4. Motorola Edge 40 Neo

Motorola ha logrado posicionarse en la gama media con modelos pensados para creadores. El Edge 40 Neo ofrece cámaras de 50 MP con tecnología de enfoque instantáneo, lo que ayuda a mantener al presentador siempre claro en la imagen, incluso en transmisiones con mucho movimiento.

Su pantalla curva pOLED de 6,55 pulgadas ofrece buena visibilidad y colores realistas. También cuenta con conectividad 5G y una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 68 W, pensada para quienes necesitan estar en vivo varias veces al día sin interrupciones.

5. OnePlus Nord CE 3 Lite

El Nord CE 3 Lite es un modelo equilibrado en precio y rendimiento. Con su cámara principal de 108 MP y soporte de grabación en 4K, se convierte en una opción atractiva para quienes buscan calidad visual sin pagar un precio elevado.

Su batería de 5.000 mAh y la carga rápida de 67 W aseguran autonomía para transmisiones prolongadas. Además, la capa de personalización OxygenOS es ligera y ofrece una experiencia fluida con las apps más usadas para transmitir en vivo.