Messi pone Nueva York a sus pies

QUEENS, NY – El estadio Citi Field en Flushing Meadows prácticamente se llenó la noche del miércoles para ver a Lionel Messi con el Inter Miami en su visita al New York City FC, partido que también supuso la vuelta de Luis Suárez el equipo tras los tres partidos de suspensión por el escupitajo en la final de la Leagues Cup.

Bajo la lluvia en Queens, el astro argentino no defraudó y con tres genialidades propició la victoria del Inter: una asistencia y dos goles para un contundente 0-4 que deja a los de Miami en la tercera posición de la Conferencia Este, dos puntos por delante del NYC FC, que cae al quinto puesto.

Aunque ambos clubes ya estaban clasificados para los playoffs de la MLS tras sus victorias del sábado pasado -y separados por un solo punto en la tabla-, el partido fue intenso por la importancia de quedar lo más arriba posible y ganar el factor campo.

Siempre Messi

Rodrigo de Paul, activo en el medio del campo, era el que lograba mayor profundidad, siempre buscando a Messi. Pero el primer aviso lo dio el central Thiago Martins con un remate de cabeza, solo, en un córner mal defendido por los de Miami. Pero el central brasileño remató directo a las piernas de Óscar Ustari.

Poco después Nicolás Fernández quiso convertirse en Messi. El centrocampista celeste arrancó desde muy lejos y “bailó” a Maximiliano Falcón para plantarse delante de Ustari. Después de hacer lo más difícil, su tiro se fue fuera pegado al palo. Fue la mejor ocasión del NYC FC en todo el partido.

Pero sería Baltasar Rodríguez quien, en el minuto 42, tras un certero pase en profundidad de Messi abriera el marcador para los de Miami. Las gradas, con al menos tantas camisetas rosas como azules, estallaron con el gol de los visitantes.

A la vuelta del descanso los de Miami se hicieron con el balón, lo que aprovecharon para bajar el ritmo del partido. Con el marcador a favor y las líneas muy juntas, fueron capaces de controlar el juego y ser pacientes a la espera de otra genialidad de Messi.

Una combinación del rosarino con Suárez terminó en un tiro con cierto peligro del uruguayo que detuvo Matt Freese, el arquero internacional por Estados Unidos que acaba de renovar por cinco años con los celestes. Freese, por cierto, dejó uno de los highlights del choque con un espectacular vuelo para tapar un tiro libre de Messi.

Y a poco más de 10 minutos para el final llegó el gol de Messi. Esta vez fue él quien recibió en profundidad de Sergio Busquets. El genio, que se reserva todo el partido para tener una punta de velocidad en un par de jugadas, llegó como un rayo hasta el interior del área y definió como tantas otras veces, picando el balón por arriba del arquero.

Ya con el choque decidido, Miami marcó el tercero en un penalti lanzado por Suárez ante la desesperación del público, que esperaba que lo ejecutara Messi. Pero el argentino levantó de los asientos a los presentes con otro gol de la casa en el minuto 86.

La fiesta de Miami fue completa en Nueva York.