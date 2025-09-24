Piden $1.39 millones de dólares por casa que Katharine Hepburn solía visitar

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa en Benedict Canyon, California, en la que Katharine Hepburn se hospedó en varias ocasiones. Se dice que la actriz iba allí para mantener un romance secreto con Laura Harding, quien era la dueña de la propiedad en ese momento.

Hepburn y Harding siempre se mostraron como grandes amigas que se mudaron de Nueva York a California, pero los rumores sobre una relación sentimental siempre estuvieron.

La propiedad que supuestamente usaban como refugio ahora está disponible por $1.39 millones de dólares. En el listado, disponible en la página web de Compass, como una propiedad que “ofrece la inusual sensación de evasión, un verdadero refugio que no se siente como vivir en Los Ángeles, pero a solo minutos de Beverly Hills”.

La construcción de la propiedad data de 1923, misma década en que la dos llegaron a Hollywood, y ocupa un lote de 23,134 pies cuadrados.

La casa principal tiene una extensión de 1,200 pies cuadrados distribuidos en dos dormitorios, un dormitorio, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Del interior, el listado resalta sus “detalles originales de roble, techos abovedados, tragaluces con energía solar y una chimenea de piedra crean una atmósfera cálida y atemporal”.

Aunque la propiedad no está rodeada por un gran terreno a disposición de los propietarios, sí está rodeada de grandes árboles que dan la sensación de refugio y de los que se puede disfrutar desde la cómoda terraza que hay. Este espacio también es ideal para compartir al aire libre con familiares o amigos.

