Antigua casa de Johnny Carson en Malibú está en vent

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una mansión en Malibú, California, que perteneció al presentador de televisión y comediante Johnny Carson. La propiedad está disponible en el mercado por $110 millones de dólares.

Carson compró esta propiedad en los años 80, mientras estaba al frente de ‘The Tonight Show’, y fue parte de su cartera de bienes raíces hasta su muerto en enero de 2005. Durante las últimas dos décadas, la propiedad ha pertenecido a varias personas.

Según ‘Mansion Global’, la última vez que se vendió fue en 2019 y sus actuales dueños esperan recibir el doble de lo que invirtieron en ese momento. Los propietarios actuales son Riaz Valani, uno de los primeros inversores en el fabricante de cigarrillos electrónicos Juul, y su esposa, Augusta Tigrett, heredera del Hard Rock Cafe.

Se dice que durante los últimos años la pareja se encargó de hacer reformas en el sitio que han elevado su valor.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se describe como “una finca histórica de Point Dume de singular procedencia e importancia arquitectónica”. El diseño original de la propiedad es del arquitecto Edward R. Niles y su construcción data de los años 80, es decir, que Carson estrenó la residencia.

La casa principal tiene una extensión de 7,083 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, ocho baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre la estructura se dice que “es una interacción escultural de vidrio, madera y geometría, una composición modernista que se eleva dramáticamente sobre los acantilados”. Del interior se tiene que resaltar sus grandes ventanales que ofrecen una privilegida vista el mar.

Al exterior, la propiedad incluye terraza, piscina, área de spa, comedor, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Esta no es la primera propiedad de Carson que ha estado disponible en el mercado, pues el año pasado se pedía $5.3 millones de dólares por su antigua mansión en Harrison, Nueva York.

