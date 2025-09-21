La mansión de Jennifer López y Ben Affleck regresó al mercado

Acaba de regresar al mercado de bienes raíces la mansión en Beverly Hills, California, que fue hogar durante pocos meses de Jennifer López y Ben Affleck. Ahora, la propiedad está disponible por $52 millones de dólares.

Desde que la pareja anunció su separación el año pasado, han intentado vender la residencia en Beverly Hills que buscaron durante mucho tiempo para convertir en su hogar. Aunque todo parece indicar que el divorcio se dio en buenos términos, López y Affleck no han tenido suerte en encontrar un nuevo dueño.

Inicialmente, la propiedad entró al mercado por $68 millones de dólares en julio del año pasado y hace un par de meses decidieron sacarla del mercado por la falta de interesados. En su momento, se explicó que él estaba interesado en deshacerse del sitio por el precio que fuera, pero ella no.

Ahora, la casa regresó al mercado de bienes raíces por $52 millones de dólares, una cifra significativamente más baja de lo que esperaban recibir inicialmente y también más baja que los $61 millones de dólares que ellos pagaron en 2023.

Pese a que se ha rebajado el precio en varias ocasiones, el agente de bienes raíces Santiago Arana aún destaca en su cuenta de Instagram la publicación en la que se ofrece por $68 millones de dólares.

Desde que entró al mercado se ha especulado sobre el verdadero valor de la propiedad, pese haber sido recientemente reformado. Además, la construcción de la casa data de 2000, por lo que no tienen demasiados años en pie como otras residencias en la zona.

La casa principal de 38,000 pies cuadrados distribuidos en 12 dormitorios y 24 baños. Se dice que la casa principal incluye solo siete dormitorios, 15 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Además, tiene extensas áreas verdes con piscina, terraza, área de spa, cancha deportiva y muchos otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

