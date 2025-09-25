Alexandra Grant desmiente haberse casado con Keanu Reeves

Hace unas semanas, comenzaron a surgir rumores sobre una supuesta boda entre Keanu Reeves y Alexandra Grant, quienes hicieron oficial su relación hace seis años. Pero la verdad es que tal boda no ha existido.

El primero en desmentir los rumores fue el representante del actor. “No es cierto, no están casados”, le dijo a la revista ‘People’.

Ahora, Grant, quien es artista visual, ha hecho una publicación en Instagram en la que también desmiente la información y, al mismo tiempo, agradece a todos los que los felicitaron.

“Esta es una foto real. No una foto de compromiso o un anuncio de boda de IA… ¡Simplemente un beso! Estamos en Roden Crater, y Keanu y Gard acababan de terminar de entrevistar con James Turrell para ‘Visionaries’”, escribió la artista.

También agregó: “Las buenas noticias son muy necesarias estos días, pero siguen siendo noticias falsas”.

Grant y Reeves siempre ha intentado mantener su relación lo más privada posible, pero eso no les hace escapar de los rumores.

Hay que recordar que se conocieron en 2009, aunque su primera aparición pública como pareja la hicieron en noviembre de 2019, en la alfombra roja de la gala LACMA Art + Film Gala.

Antes de esa aparición, siempre estuvieron involucrados en proyectos profesionales como los libros ‘Ode to Happiness’ (2011) y ‘Shadows’ (2016).

Sigue leyendo:

• Keanu Reeves regresa para protagonizar “John Wick 5”

• Recuperan relojes de lujo de Keanu Reeves que fueron robados en Los Ángeles

• Director de “John Wick” revela que Eva Longoria “salvó” la película con su inversión