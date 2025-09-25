Enfrentamiento en cárcel de Ecuador deja 17 reos muertos

Tres días después de los disturbios en el centro de rehabilitación de Machala, en Ecuador, este jueves 25 de septiembre el país fue escenario de otro violento ataque en la cárcel de la costera Esmeraldas, en donde las autoridades revelaron que al menos 17 presos perdieron la vida tras un enfrentamiento.

Las autoridades ecuatorianas informaron que el disturbio inició a las 3:00 de la madrugada cuando los miembros de dos bandas enemigas se enfrentaron. La cárcel Esmeraldas ubicada al norte de Ecuador, tiene capacidad para 1,100 reclusos, aunque hace tres años había alrededor de 1,400 reos.

El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) mencionó que hasta el momento, el enfrentamiento había dejado 17 muertos.

“El personal militar aplicó protocolos de seguridad y neutralizó a los involucrados en el patio principal, restableciendo el orden”, indicó el ejército en X.

🚨 Operaciones militares restablecen el orden en el CPL de Esmeraldas



Tras hechos de violencia interna registrados en el Centro de Privación de Libertad de Varones N.º 2 “Esmeraldas”, las Fuerzas Armadas del Ecuador a través del #BloqueDeSeguridad, ejecutaron operaciones… pic.twitter.com/uMQoAYepZW — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) September 25, 2025

Investigan la violenta pelea

La Fiscalía del país señaló que “investigan la muerte de las 17 personas en la cárcel N° 2 de varones de Esmeraldas”, y mencionaron que atribuyen la pelea a “presuntos enfrentamientos ocurridos esta madrugada”, publicó el diario Primicias.

Imágenes difundidas en redes sociales y verificadas por la agencia AFP muestran a una decena de hombres con cuerpos desmembrados y acuchillados en uno de los actos más violentos registrados en el país.

La cifra proporcionada por SNAI eleva a 30 el número de presos muertos en junto con el conflicto en el centro de rehabilitación de Machala. Asimismo, confirmaron la muerte de un guardia penitenciario, publicó DW.

Otra pelea de reos

El lunes 22 de septiembre reclusos en la penitenciaria de Machala, ciudad costera cercana a la frontera con Perú, tuvieron una contienda que terminó con la muerte de 13 presos y un guardia. Otras 14 personas quedaron heridas..

Las cárceles ecuatorianas se convirtieron hace varios años en centros de operación de organizaciones criminales que se enfrentan por el poder y protagonizan masacres que han derivado en la muerte de unos 500 reclusos desde 2021.

Estos enfrentamientos entre reclusos, se debe al control de los narcóticos que gran parte se producen en Colombia y Perú, para luego salir por los puertos de Ecuador, y ser traslados a EE.UU.

