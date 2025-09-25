Los Ángeles Azules: ‘Todos somos cumbia’

En su trayectoria de más de 40 años, Los Ángeles Azules no habían hecho una gira por Europa, a pesar de que estamos hablando de una de las agrupaciones de cumbia más importantes —si no es que la más importante— del continente americano.

“Estuvimos en el Vive Latino, en Zaragoza [España], en Madrid”, dijo Alfredo Mejía Avante, uno de los seis hermanos que forman esta banda. “Estuvimos en un auditorio a una cuadra del Muro de Berlín [Alemania]”.

Los Ángeles también pasaron por Londres, y por lo que se vio en los reportes de prensa, estos cumbieros originarios de Iztapalapa, un barrio popular en Ciudad de México, tuvieron un recibimiento apoteósico. No solo los aclamaron miles de latinoamericanos que viven en las ciudades que visitaron; también les rindieron pleitesía públicos masivos formados por europeos que se desviven por la cumbia, no importa de dónde venga.

Y es que, según dijeron Alfredo y su hermano Jorge, quien también estaba presente en la entrevista, este guapachoso ritmo está viviendo un momento de apogeo en el Viejo Continente, y prueba de ello son las constantes visitas que hacen agrupaciones de cumbia de Argentina, Perú, Chile, El Salvador, Ecuador, Colombia y, por supuesto, México.

Cada una de estas bandas ha puesto su propio toque a este ritmo, que es originalmente de Colombia pero que se ha propagado por todo el mundo. Y en cada región a la que llega se ha adaptado, evolucionado y reformado con los sonidos típicos o folclóricos de cada lugar.

“O sea, se puede decir que ahora sí todo el mundo somos cumbia”, dijo Alfredo. “Hemos visto que hasta los japoneses ya han formado sus grupos de cumbia”.

Los Ángeles ya se encuentran de regreso en América. Ahora están en Estados Unidos para iniciar una gira que comenzará este viernes en The Theater en el Madison Square Garden de Nueva York y que seguirá por ciudades de Connecticut, Massachussetts y California. Luego continuarán el recorrido por varias ciudades de México, como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Y como con Los Ángeles Azules siempre hay novedades, contaron que hoy jueves 25 de septiembre soltarán un tema nuevo que se llama “Si sabes contar”. Se trata de una colaboración con Yami Safdie y Luck Ra, dos populares intérpretes argentinos.

Este sería el dueto 88 del grupo, pero todavía hay muchos más que se acaban de hacer y que saldrán paulatinamente. Los hermanos Mejía Avante creen que ya llevan más de una centena de colaboraciones, por lo que creen que son el grupo con más temas grabados con artistas invitados.

“Ha de ser difícil que otro grupo haga más de cien colaboraciones con diferentes artistas”, dijo Alfredo. “Yo pienso que no ha existido un grupo que tenga tanta diversidad de artistas en colaboración”.

Lo que es seguro es que una gran parte de los temas que han grabado Los Ángeles con otras celebridades han sido éxitos rotundos, y como muestra se pueden mencionar las canciones que hicieron con los artistas mexicanos Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana, Pepe Aguilar, Santa Fe Klan, Thalía, Kenia Os y Belinda. A eso hay que agregarle la también larga lista de cantantes de otros países, como Miguel Bosé, Ana Torroja, Vicentico, Palito Ortega y Guaynaa.

La diversidad de géneros musicales que representan los artistas invitados, así como las distintas generaciones a las que pertenecen, ha permitido a Los Ángeles abarcar a un público muy amplio tanto en edades como en gustos musicales.

“La música joven con artistas jóvenes es una buena combinación”, dijo Jorge. “Además, la cumbia no pasa de moda”.

En detalle

Qué: Concierto de Los Ángeles Azules

Cuándo: viernes 26 de septiembre a las 8 pm

Dónde: The Theater en el Madison Square Garden, 4 Pennsylvania Plaza, Nueva York

Cómo: boletos ticketmaster.com