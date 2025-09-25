Monica Bellucci habla del fin de su amor con Tim Burton

Monica Bellucci se sinceró sobre el fin de su relación con el director Tim Burton, luego de haber tenido un vínculo sentimental durante casi 3 años. Durante la conversación con una revista, ella se sinceró. Y aunque la vida de cada uno debe seguir por caminos muy diferentes, ella siempre lo recordará de una manera bastante especial y preservará un lugar muy particular para él.

“Hay caminos que, en un momento dado, se cruzan en una senda que continúa para siempre… El camino de Tim y el mío se cruzó para recorrer un trayecto juntos y luego volver a separarse. Sin embargo, mientras viva, Tim siempre tendrá un lugar único en mi corazón“, dijo durante la exclusiva a Vogue Italia.

La actriz además aprovechó para agregar que lo de ellos siempre fue más allá de lo que el trabajo les pudiera haber enseñado y apasionado durante el tiempo que pasaron juntos, ya que entre ellos también surgió la consideración, el respeto y los aprendizajes que decidieron poner en práctica día tras día.

“A dos almas adultas, lo que las une no es solo una pasión artística, sino también el respeto y la sabiduría que surge al compartir experiencias de vida“, explicó Mónica a la mencionada revista.

Tim Burton no ha ofrecido declaraciones por el fin de su vínculo amoroso. Crédito: Remy de la Mauviniere | AP

Sin embargo, la noticia la dieron a conocer a través de la agencia de noticias AFP, y es que lo hicieron de forma oficial, anunciando que no seguirán juntos como pareja, pero agradecen la experiencia que tuvieron a lo largo de los años: “Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse“.

La relación entre la actriz y el director de cine se hizo pública alrededor de febrero del año 2023. El momento se registró cuando ellos estaban besándose mientras realizaban un paseo en Santa Mónica, California. Sin embargo, en aquel momento, ellos prefirieron mantener el silencio sobre el vínculo que tenían, aunque no fue hasta el mes de junio cuando ella ofreció aclaraciones durante una entrevista sobre el amor que se tenían.

“Lo que puedo decir… me alegro de haber conocido al hombre, ante todo. Es uno de esos encuentros que rara vez ocurren en la vida… Conozco al hombre, lo amo, y ahora voy a conocer al director; comienza otra aventura”, dijo en exclusiva a “Elle”.

Sigue leyendo:

· Tim Burton pide $5.98 millones de dólares por su casa en Inglaterra

· Tim Burton confiesa que el internet lo deprime: “No me hace sentir bien”

· Tim Burton revela que “Beetlejuice Beetlejuice” lo “salvó”: “Me devolvió la energía”