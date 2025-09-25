Resultado Lotería LEIDSA hoy: revisa los números ganadores del jueves, 25 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más jugadas en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que dan a los participantes la posibilidad de conseguir premios millonarios. Si quieres participar en sus sorteos o solamente deseas estar al tanto de los últimos resultados, continúa para recibir más información.

Aquí abajo los resultados de hoy jueves, 25 de septiembre de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres ver los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio idóneo. Abajo, te dejamos con los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del jueves 25 de septiembre

Los números ganadores son: 06 91 50

SÚPER KINO TV | Números ganadores del jueves 25 de septiembre

Los números ganadores son: 27 36 62 40 26 41 54 10 13 03 43 34 49 24 59 60 71 38 20 28

LOTTO POOL | Números ganadores del jueves 25 de septiembre

Los números ganadores son: 10 11 16 19 29

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del jueves 25 de septiembre

Los números ganadores son: 41 21 10

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, tendrás que comprar un ticket en cualquiera de los puntos de venta autorizados. Cada boleto tiene una serie de números que debes elegir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede realizar la cantidad de jugadas que quieras.

Tras haber hecho la combinación de tus números, entrega el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que debes guardar a conciencia. Al fin y al cabo, si ganas el premio, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.

Para ganar hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para hacerte con el premio acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos obtienen premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA tienen lugar cada día en distintos horarios. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico se realiza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más famosos de LEIDSA, puesto que otorga a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes escoger seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, el premio mayor es para ti.

También puedes llevarte premios secundarios si adivinas cinco, cuatro o tres números. Además, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra todos los días a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen otros premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Buena señal! Tus posibilidades de ganar dinero no se acabarán tan fácil

El juego consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos que hayan acertado cuatro números ganadores recibirán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo diariamente a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es uno de los juegos más recientes y que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

