James Rodríguez tendría un historial clínico “grave” según médicos de Minnesota United

El futbolista colombino del Minnesota United de la MLS, James Rodríguez sigue en recuperación, por lo que se perdió el partido ante LA Galaxy de este sábado.

Luego de que la Federación Colombiana de Fútbol publicara un comunicado confirmando que el capitán sufrió un cuadro de deshidratación tras el amistoso ante Francia, su estado de salud sigue siendo monitoreado por ambos departamentos médicos.

El colombiano recibió el alta médica el miércoles y continúa con su recuperación en casa desde entonces. Sin embargo, la prensa estadounidense informó que un grupo de doctores del equipo revisó y calificó como “grave” su historial médico.

Presenta una afección médica de origen no deportivo

Aunque el volante tuvo que ser hospitalizado “debido a una afección médica de origen no deportivo”, una vez fue dado de alta, los médicos del Minnesota United y de la Selección Colombia se pusieron en contacto para realizar un seguimiento detallado de la recuperación del jugador.

Cameron Knowles, entrenador de Minnesota United, se refirió en conferencia de prensa al estado de salud de James Rodríguez. “Su situación se evalúa día a día siguiendo las recomendaciones de nuestro equipo médico. A medida que vaya mejorando, lo incorporaremos en la medida de lo posible”, declaró.

Su estado de salud, el haber pasado parte de la semana hospitalizado por “deshidratación severa” y las declaraciones de su entrenador, permiten asegurar que James quedó descartado para el juego de este sábado ante LA Galaxy.

Para tranquilidad de todos, “el reporte médico actual indica una evolución favorable y una mejoría constante”, indicó la Federación Colombiana de Fútbol en su comunicado.

Disappointing news out of the Minnesota United camp. There was truth behind the rumors that James Rodriguez was hospitalized this week for issues regarding dehydration. Now, it's believed to be linked to more serious health issues, in particular Rhabdomyolysis. (1/3) — EdgarNAGs 🇺🇲🇳🇮 (@EdgarNAGs) April 4, 2026

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