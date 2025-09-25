Trump a Erdogan: “Sabe más que nadie sobre elecciones amañadas”

El presidente Donald Trump sorprendió este jueves a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, al comentar durante la reunión bilateral en la Casa Blanca que el líder turco “sabe más que nadie sobre elecciones amañadas”.

La frase, pronunciada con una sonrisa y acompañada de un gesto con el dedo hacia Erdogan, llegó mientras Trump volvía a insistir en sus acusaciones sin fundamento de que los comicios presidenciales de 2020 fueron fraudulentos.

El mandatario turco no respondió públicamente al comentario y la reunión prosiguió con el tono previsto.

Trump, no obstante, combinó la broma con elogios a su invitado. Dijo respetar a Erdogan, a quien describió como “un tipo duro” que realiza “un trabajo increíble” en Turquía, y recordó que ambos mantienen una relación de amistad de larga data.

El comentario del presidente estadounidense se produce en un contexto en el que el gobierno de Erdogan es señalado por un progresivo endurecimiento autoritario.

Las críticas internas en Turquía se han intensificado tras la detención de Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul y principal figura de la oposición, acusado de falsificar documentos académicos, lo que ha provocado manifestaciones en las calles.

La agenda bilateral y Rusia en el centro

Más allá del dardo inicial, la reunión abordó asuntos estratégicos.

Trump pidió a Erdogan que Turquía deje de comprar petróleo ruso, al considerar que esas operaciones benefician al Kremlin en plena guerra contra Ucrania. “Me gustaría que dejara de hacerlo”, dijo el republicano, asegurando que confía en que el mandatario turco atenderá su solicitud.

El presidente estadounidense afirmó además que Turquía podría jugar un papel clave en una eventual negociación entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski.

“Puedo decirles que el presidente Erdogan es muy respetado por ambos (Putin y Zelenski). Todos respetan a Erdogan. De verdad que lo respetan. Yo también lo respeto, y creo que podría ejercer una gran influencia si así lo quisiera”, aseveró el mandatario.

En paralelo, la conversación incluyó cuestiones comerciales y la posibilidad de avanzar en acuerdos militares relacionados con cazas F-16 y F-35.

