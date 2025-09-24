Trump amenaza con posible demanda para ABC por el regreso de Jimmy Kimmel

El presidente Donald Trump amenazó a la cadena ABC por transmitir el programa del presentador Jimmy Kimmel, quien fue suspendido una semana, después de hacer comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk. El mandatario insinuó en un mensaje en Truth Social que “la última vez que fui tras ellos, me dieron 16 millones de dólares. Éste suena aún más lucrativo”.

Después de una semana que ABC suspendiera indefinidamente el programa de Jimmy Kimmel Live, la noche del 23 de septiembre, el presentador apareció en la pantalla y después de un minuto de aplausos por parte de la audiencia, dio un discurso que duró media hora.

“ABC Fake News haya devuelto el trabajo a Kimmel”

“Nuestro Gobierno no debe poder controlar lo que decimos o no en televisión”, expresó Kimmel. “Entiendo que algunos se sintieran molestos, o no lo entendieran, o ambas cosas”, fue parte de su monólogo.

Aunque el presentador dijo que admiraba la fortaleza de la viuda de Kirk, al perdonar al asesino de su marido. Donald Trump no tomó muy bien el regreso del presentador y en un mensaje en su red social aludió con demandar a la cadena.

“No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto el trabajo a Jimmy Kimmel. ABC le dijo a la Casa Blanca que su programa fue cancelado”, subrayó Trump.

El mandatario apuntó que el regreso de Kimmel se debe a bajos números de audiencia de la cadena, además cuestionó el talento del presentador a quien vinculó con el Partido Demócrata.

“Lo hace tan mal y no es divertido”

“Algo sucedió entre entonces y ahora porque su audiencia SE HA IDO y su “talento” nunca estuvo allí. ¿Por qué querrían regresar a alguien que lo hace tan mal, que no es divertido y que pone a la Red en peligro al jugar a la BASURA demócrata 99% positiva? Él es otro brazo más del Comité Nacional Demócrata y, hasta donde yo sé, esa sería una importante contribución a la campaña ilegal”, redactó.

Durante su monólogo, Kimmel también reprocho que “el presidente de Estados Unidos fue claro: quería verme a mí, y a los cientos de personas que trabajan aquí, despedidos de nuestros trabajos. Nuestro líder celebrando que sus compatriotas perdieran sus modos de vida porque no puede soportar un chiste”.

“Que Jimmy Kimmel se pudra en sus malos ratings”

Antes de finalizar su mensaje, Trump expuso que podría entablar una demanda contra la cadena.

“Creo que vamos a probar ABC con esto. Veamos cómo lo hacemos. La última vez que fui tras ellos, me dieron 16 millones de dólares. Éste suena aún más lucrativo. ¡Un verdadero grupo de perdedores! Que Jimmy Kimmel se pudra en sus malos ratings”, finalizó.

Dos grupos de medios, Nexstar y Sinclair, que son dueños de decenas de canales afiliados a ABC, decidieron no transmitir el programa del presentador.

Sigue leyendo: