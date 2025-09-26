El fin de una era: Sherman’s Sports dice adiós tras 103 años de servicio

Después de 103 años de operar como un referente de la ciudad de Hendersonville en North Carolina, la emblemática tienda minorista Sherman’s Sports and Army Store anunció el fin de sus operaciones, marcando el fin de una era en la que resistió guerras, crisis y la evolución del comercio, pero no pudo reponerse a los daños devastadores provocados por el huracán Helene en la zona montañosa de Blue Ridge al oeste del estado.

Fundada en 1922 como una tienda general de excedentes militares, Sherman’s decidió especializarse en atender a los entusiastas de las actividades al aire libre, con productos como: ropa, calzado y equipos, así como productos locales específicos para la comunidad de WNC. La tienda tenía como símbolo un enorme pez de metal colgando del techo, indicando que también contaban con artículos de pesca, de una manera muy recurrente.

Una tradición familiar

Becky Sherman Banadyga, propietaria de tercera generación, dijo al medio Times-News que ella y su esposo, Rex Banadyga, decidieron que es momento de jubilarse y que su hija no se hará cargo del negocio familiar, poniendo fin a la tradición centenaria, que fue fundada por el abuelo de Banadyga.

Councilman Ron Stephens selected Sherman’s Sports & Army Store to feature ahead of #SmallBusinessSaturday

🤝📜 “This place is a great example of a small, locally owned business that plays a big part in this community.” https://t.co/fJTQLMjKK1 pic.twitter.com/7QZzUGpa4M — City of Hendersonville (@HVL_NC) November 26, 2019

“A lo largo de los años, ha albergado una casa de empeños, artículos deportivos, artículos de caza y pesca, y joyas. Simplemente ha ido cambiando con el tiempo”, explicó la propietaria.

También tuvo a la venta botas, calcetines, gafas de sol, botellas de agua, mochilas y otros artículos para senderistas que recorren los numerosos caminos que transitan por los condados de Henderson, Transylvania y el sur de Buncombe. También ofrecía una variedad de camisetas, recuerdos y artículos para actividades al aire libre.

Sherman’s Sports subsistió a lo largo de los años como una tienda tradicional, no tiene sitio web, se describe como un negocio de turismo comunitario local. Este negocio familiar también es una apreciada tienda de regalos local, que ofrece una variedad de camisetas, recuerdos y artículos para actividades al aire libre. Sherman’s continúa sirviendo a la comunidad con la misma dedicación y calidad que ha mantenido durante más de un siglo.

Como parte de su proceso de cierre, Sherman’s Sports and Army está realizando una venta de liquidación con un descuento del 25% sin fecha de cierre establecida. Mientras que su vecino competidor, Mast General Store probablemente será el mayor beneficiario del cierre, ya que cuenta con una sucursal de Hendersonville, justo a la vuelta de la esquina de Sherman’s.

At Sherman's, shopkeepers have gazed on 100 years of local history



An old photograph taken inside Sherman’s Sports and Army Store shortly after its opening in 1922 shows founder Louis Sherman on the left, an unidentified man in the center and A.https://t.co/cL98vFJIsQ pic.twitter.com/vkuilrWqAY — Corruption By Cops (@cops_by) October 19, 2022

El mercado de la nostalgia

El caso de Sherman’s se une a otras tiendas que se convirtieron en referentes locales y que poco a poco han tenido que cerrar sus puertas por el paso del tiempo o bien que no han podido competir con cadenas más grandes.

También hay cadenas que han logrado dar este salto y se han podido extender a lo largo del país y han sobrevivido las dificultades normales del paso del tiempo. Entre ellas, destacan tiendas con más de 100 años de antigüedad

Macy’s: Fundada en 1858 (Nueva York, NY)

Fundada en 1858 (Nueva York, NY) Bloomingdale’s: Fundado en 1861 (Nueva York, NY)

Fundado en 1861 (Nueva York, NY) JCPenney: Fundada en 1902 (Kemmerer, WY)

Fundada en 1902 (Kemmerer, WY) Neiman Marcus: Fundada en 1907 (Dallas, TX)

Fundada en 1907 (Dallas, TX) Boscov’s: Fundada en 1914 (Reading, PA)

Fundada en 1914 (Reading, PA) Otras tiendas como CVS como Kroger también tienen más de 100 años

Sherman's Sports and Army Store celebrates 100 years in business in ⁦@HVL_NC⁩ https://t.co/ofY4dlHdOH — Charlie Davis (@CharlesPDavis) August 6, 2022

Cronología de los deportes de Sherman’s Sports

La tienda fue fundada en 1922 por Louis Sherman como una tienda general y se convirtió en el negocio minorista en funcionamiento continuo más antiguo de Hendersonville

A finales de la década de 1940, el hijo de Louis, Kalman Sherman, se hizo cargo del negocio tras regresar del servicio en la Marina

La tienda pasó a la hija de Kalman, Becky, y a su marido, Rex Banadyga

La marca evolucionó a convertirse en Sherman’s Sports & Army, un lugar que vendía ropa para actividades al aire libre, calzado, recuerdos, excedentes militares, trajes de baño y mucho más

La tienda siempre se ubicó en 126 North Main Street, Hendersonville, Carolina del Norte

La tienda fue parte de la historia local (el Servicio Secreto inspeccionó una granada falsa antes de la visita del presidente Bush en 1992)

En 2022 celebró su primer centenario

