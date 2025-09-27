Adolescente se entregó a la policía por muerte de niño baleado yendo a la escuela en Queens, Nueva York

Un joven de 16 años se entregó a la Policía de Nueva York como sospechoso de haber baleado fatalmente al niño Sanjay Samuel en el estacionamiento de un negocio Dunkin’ en Queens.

Tras entregarse a las autoridades, fue arrestado y acusado ayer de homicidio y posesión ilegal de un arma, informó NYPD. Su nombre no ha sido revelado por ser menor de edad, aunque la policía dijo que es alumno de la secundaria Campus Magnet, ubicada cerca de la escena del crimen.

La policía había publicado una foto del sospechoso portando un arma en una calle a plena luz del día, pidiendo ayuda del público para ubicarlo. Los detectives también recuperaron un video de vigilancia que indica que el tiroteo fue planificado. El alcalde Eric Adams había declarado previamente que el motivo fue una disputa entre pandillas, indicó ABC News.

Samuel, niño de 13 años, murió el miércoles en el hospital donde estaba en coma, dos días después de haber sido baleado en la cabeza. El menor se dirigía a la escuela el lunes por la mañana cuando recibió un disparo en el estacionamiento de una tienda Dunkin’ en Linden Boulevard, Cambria Heights, alrededor de las 8:21 a.m. Una buena samaritana, Tamika Browm (42), había sido alertada del tiroteo al entrar en una tienda cercana y corrió a ayudar al niño y llamó al 911. Fue llevado al Cohen Children’s Medical Center en estado crítico.

La familia había estado debatiendo si desconectarlo del soporte vital mientras yacía en coma con una bala alojada en el cerebro. Su padre, Theophilus Samuel, y otros familiares estaban en la habitación del hospital con él cuando fue declarado muerto alrededor de las 12:25 p.m. del miércoles.

“Le realizaron procedimientos y no notaron actividad cerebral. No había ninguna”, dijo a Daily News el padre. “Estaba devastado. No podía creerlo. Pensaba: ‘¿Por qué mi hijo? Es muy duro y difícil'”. “No piensas bien y simplemente me quedo sin palabras”, añadió.

No está claro el motivo del crimen. Un video de vigilancia mostró a la víctima con unos cuatro amigos en el estacionamiento de un centro comercial cerca de Springfield y Linden Blvds. cuando un joven armado llegó en una moto, discutió con Samuel, sacó un arma y le disparó, según un trabajador de un negocio local.

“Es un cobarde”, dijo el martes el padre del niño sobre el pistolero. ¿Cómo puedes vivir con esto? Ahora mismo, probablemente estés emocionado. Pero con el tiempo, tienes que reflexionar sobre esto… ´Le quité la vida a otra persona´”.

Los vecinos recordaron a otro niño que murió en la misma intersección y la esquina fue rebautizada en su honor: Kevin Miller, un transeúnte inocente de 13 años, quien salió de un McDonald’s y se encontró con un tiroteo entre pandillas hace 16 años.

NYPD celebró una reducción del 23% en los tiroteos este año, de 649 a 500 hasta el domingo 3 de agosto. Los homicidios también disminuyeron 25%, de 241 (2024) a 179 a ese momento en 2025. Sin embargo, la violencia callejera con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Las víctimas son de todas las edades. A fines de agosto una mujer de 69 años que caminaba con una andadera fue alcanzada mortalmente en la cara por una bala perdida a una cuadra de su casa durante un tiroteo a plena luz del día en East Harlem, tras salir de un restaurante chino.

En julio dos jóvenes, uno de ellos hispano, murieron baleados en la entrada del parque Ferry Point en El Bronx (NYC). En mayo un adolescente fue apuñalado en la cabeza en una calle de Queens (NYC) a media mañana.

En febrero un niño de 14 años fue fatalmente acuchillado en una pelea entre un grupo de estudiantes afuera de un restaurante McDonald’s en Queens el Día de San Valentín. Luego dos adolescentes fueron arrestados por ese homicidio.

En mayo de 2024 cuatro estudiantes fueron acuchillados en un lapso de pocas horas en incidentes dentro y fuera de tres escuelas en Queens, Manhattan y El Bronx. En octubre de 2023 un alumno de 13 años murió acuchillado por otro de 14 al salir de clases dentro de un bus MTA en Staten Island (NYC).