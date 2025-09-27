Renuncia al FBI, exjugador de la NFL Charles Tillman, por desacuerdos con la política de inmigración de Trump

La antigua estrella de los Chicago Bears, Charles “Peanut” Tillman, ha dimitido de su cargo en el FBI, alegando un fuerte desacuerdo con las recientes políticas de la agencia en materia de inmigración y control fronterizo propuestas por Donald Trump.

El exjugador de la NFL habló abiertamente sobre el tema en una entrevista para el pódcast The Pivot, en un episodio difundido esta semana.

Tillman declaró que ya no se sentía cómodo formando parte de operaciones que consideraba agresivas y moralmente cuestionables.

El ex cornerback de 44 años explicó que su decisión se debía a un conflicto fundamental con las políticas de inmigración del actual Gobierno liderado por Donald Trump. Según Tillman, no podía apoyar las medidas que se estaban aplicando, ni podía justificar su participación en ellas.

“I want to be on the right side of history when it’s all said & done”- @peanuttillman on resigning from the FBI.



Charles Tillman worked with the FBI for 8 years. He did amazing work there with great people, but some things he just couldn’t do. The public message from Washington… pic.twitter.com/HCgvZ4t9Sj — Ryan Clark (@Realrclark25) September 24, 2025

Muchas cosas en el FBI no le parecen correctas

Tillman, de 44 años, aseguró que su salida, tras casi una década de servicio, se debió a una cuestión personal. “Algunas de las cosas que estaban haciendo no me parecían correctas, como la inmigración. No estuve de acuerdo con cómo la administración llegó e intentó que las personas hicieran cosas contra sus creencias. No me sentí bien”, explicó.

El exjugador señaló que lo que veía en su día a día difería mucho de lo que se decía públicamente. “Un ejemplo es la inmigración. A todos se nos dijo: ‘Van a ir tras los criminales más peligrosos’. Pero lo que se veía en la televisión y lo que realmente pasaba era distinto. No se estaba yendo tras ellos. En lo personal eso no me parecía bien, no iba con mi conciencia. Uno tiene la capacidad de rechazar una orden”, agregó.

Tillman aclaró que esas directrices no venían de Chicago, sino de Washington. Aun así, destacó que salió en buenos términos de la institución. “Gané suficiente dinero como para retirarme y estar bien financieramente. No me fui con un mal sabor de boca ni con resentimiento sobre mi experiencia en el FBI”, aseguró.

También destacó que lo motivó un deseo de estar en paz consigo mismo: “Quiero estar del lado correcto de la historia cuando todo esto termine”, afirmó.

Seguir leyendo:

NFL llegará al mítico Maracaná para un partido de la temporada regular en 2026

“Nunca te rindas”: el emotivo discurso de Rudi Johnson a un grupo de jóvenes antes de morir

Exestrella de la NFL Rudi Johnson muere por suicidio a los 45 años tras una dura lucha contra el CTE