Trump acusa a Christopher Wray de infiltrar agentes del FBI en el asalto al Capitolio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este sábado contra Christopher Wray, exdirector del FBI, a quien acusó de haber desplegado agentes encubiertos durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 para actuar como “agitadores”.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump aseguró que “se ha revelado” que el FBI colocó “en secreto a 274 agentes entre la multitud justo antes y durante la farsa del 6 de enero”. Según el mandatario, esta versión contradice las declaraciones previas de Wray, a quien responsabilizó de encubrir la operación.

“Agentes del FBI estuvieron presentes y dentro de la protesta del 6 de enero, probablemente actuando como agitadores e insurrectos, pero desde luego no como funcionarios de la ley”, escribió Trump, quien pidió conocer la identidad de los presuntos infiltrados y el papel que desempeñaron ese día.

El republicano agregó que “muchos grandes patriotas estadounidenses tuvieron que pagar un precio muy alto sólo por amor a su país” y exigió una investigación sobre lo que llamó “policías sucios y políticos corruptos”.

El ataque contra Wray llega apenas días después de que Trump celebrara la imputación de James Comey, otro exdirector del FBI, acusado de haber mentido al Congreso en 2020 sobre filtraciones a la prensa relacionadas con la investigación de los supuestos vínculos entre la campaña del entonces candidato republicano y Rusia.

Las acusaciones del presidente contrastan con los hallazgos de un informe publicado en diciembre por el inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, que desestimó la teoría de la infiltración.

“No encontramos evidencia en los materiales revisados ni en los testimonios que recibimos que sugiera que el FBI tuviera empleados encubiertos en las protestas o en el Capitolio el 6 de enero”, concluyó la investigación.

En enero, tras asumir nuevamente la presidencia, Trump indultó y conmutó las penas de todos los condenados por su participación en el asalto al Capitolio. Ahora, con sus críticas a Wray, intensifica su narrativa contra la cúpula del FBI, a la que acusa de haber actuado en su contra.

“Son dos seguidos, Comey y Wray, los que fueron sorprendidos mintiendo, con el destino de nuestro gran país en juego. ¡No podemos permitir que esto vuelva a suceder nunca más en EE.UU.!”, remató Trump en su publicación.

Sigue leyendo:

• Trump niega que imputación de James Comey sea por venganza: “Es por justicia”

• Trump celebra acusación contra exdirector del FBI, James Comey: “Uno de los peores seres humanos”

• Acusan al exdirector del FBI James Comey de dos cargos penales tras presión de Trump