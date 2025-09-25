Trump celebra acusación contra exdirector del FBI, James Comey: “Uno de los peores seres humanos”

El exdirector del FBI, James Comey fue acusado en una corte federal en Washington D.C. de declaración falsa y obstrucción. Tras darse a conocer el veredicto, el presidente Donald Trump celebró la decisión de imputar al exfuncionario, declarando que es “uno de los peores seres humanos que este país haya visto”.

James Comey se convirtió en el primer exfuncionario de alto rango del Gobierno en ser procesado con relación a la investigación sobre la interferencia rusa en los comicios estadounidenses de 2016, la cual Trump calificó como “una cacería de brujas”.

“El exdirector corrupto del FBI”

Después de la imputación en contra de Comey, el presidente Trump escribió en su cuenta Truth Social: “¡Justicia en Estados Unidos!”.

“Uno de los peores seres humanos que este país ha conocido es James Comey, el exdirector corrupto del FBI. Hoy fue acusado formalmente por un Gran Jurado de dos delitos graves por diversos actos ilegales. Ha sido tan perjudicial para nuestro país durante tanto tiempo, y ahora está a punto de ser responsabilizado por sus crímenes contra nuestra nación. ¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!”, redactó el mandatario.

JUSTICE IN AMERICA! One of the worst human beings this Country has ever been exposed to is James Comey, the former Corrupt Head of the FBI. Today he was indicted by a Grand Jury on two felony counts for various illegal and… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 26, 2025

La acusación alega que James Comey obstruyó una investigación del Congreso sobre la divulgación de información confidencial en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos 1505. Además, hizo una declaración falsa, violando el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1001. Comey declaró que no autorizó a nadie del FBI a ser una fuente anónima. Según la acusación formal, esa declaración era falsa, informó el Departamento de Justicia.

“Nadie está por encima de la ley”

La administración consideró que la conducta del exdirector Comey en redes sociales y en declaraciones públicas podría constituir un abuso de su cargo, mientras que partidarios del exfuncionario califican la acusación como motivada políticamente.

“Nadie está por encima de la ley”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi. “La acusación formal de hoy refleja el compromiso de este Departamento de Justicia de responsabilizar a quienes abusan de posiciones de poder por engañar al pueblo estadounidense. Seguiremos de cerca los hechos en este caso”, añadió.

“Hoy, su FBI dio un paso más en su promesa de plena rendición de cuentas”, declaró el director del FBI, Kash Patel. “Durante demasiado tiempo, los líderes corruptos del pasado y sus facilitadores utilizaron a las fuerzas del orden federales como arma, dañando instituciones que antes eran dignas de respeto y erosionando gravemente la confianza pública”, indicó.

James Comey fue nombrado por Obama como director del FBI en 2013. Foto: Charles Krupa | AP Crédito: Charles Krupa | AP

Reacciones entre demócratas

El fallo contra Comey provocó reacciones entre legisladores demócratas que calificaron la imputación como un “fracaso del sistema judicial”, y advierten que el presidente Trump no se conformará con castigar a quienes percibe como sus enemigos.

James Comey fue nombrado director del FBI por el presidente Barack Obama en septiembre de 2013 hasta mayo de 2017 cuando fue despedido de su cargo.

En sus memorias publicadas en 2018, describió a Donald Trump como un “mentiroso compulsivo” al comportamiento “mafioso”. Mientras que Trump lo describió en ese mismo año como un “probado soplón y mentiroso”.

