Trump niega que imputación de James Comey sea por venganza: “Es por justicia”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este viernes que la imputación contra el exdirector del FBI James Comey responda a motivos personales. Aseguró que el proceso se trata de una cuestión de justicia y no de represalias.

“Es por justicia. De verdad, esto no es una cuestión de venganza. No se puede permitir que esto siga ocurriendo”, dijo el mandatario al responder preguntas de la prensa antes de viajar a Nueva York para participar en un torneo de golf.

Trump describió a Comey como un “policía corrupto”, además de calificarlo como un hombre “enfermo” y perteneciente a la “izquierda radical”. Según el presidente, la trayectoria del exfuncionario siempre ha estado marcada por la falta de integridad.

James Comey, acusado de declaración falsa y obstrucción

El jueves, un gran jurado en Virginia acusó formalmente a Comey por presuntamente haber cometido declaración falsa y obstrucción. Los cargos fueron impulsados por el Departamento de Justicia, pocos días después de que Trump instara a la fiscal general, Pam Bondi, a actuar con mayor firmeza contra sus adversarios políticos.

La imputación se centra en la comparecencia de Comey ante el Congreso en septiembre de 2020, cuando negó ser responsable de filtraciones a la prensa sobre la investigación de los vínculos entre la campaña de Trump y Rusia.

“El único problema es que él no pensó que lo atraparían, y lo atraparon”, afirmó el presidente, al insistir en que el exdirector mintió en un tema “muy importante”.

Minutos antes de sus declaraciones, Trump había usado su red Truth Social para lanzar un nuevo ataque contra Comey, a quien tildó de “destructor de vidas” y advirtió que deberá pagar un “precio muy alto” por sus mentiras.

Por su parte, Comey defendió su inocencia y expresó confianza en el sistema judicial: “Me duele el corazón por el Departamento de Justicia, pero tengo una gran fe en el sistema federal. Soy inocente, así que vayamos a juicio y mantengamos la fe”, señaló.

