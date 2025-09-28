Arrestan en California a hombre acusado de divulgar datos de empleada de ICE

La Fiscalía del Distrito Central de California informó el martes que Gregory John Curcio, de 68 años y residente de Santa Mónica, fue arrestado bajo acusaciones de haber publicado información personal de una abogada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según el comunicado oficial, Curcio enfrenta cargos por presunta violación de una ley federal que protege a personas con funciones oficiales, tras difundir en redes sociales la dirección y otros datos de la empleada, además de instar a terceros a atacarla.

El Departamento de Justicia detalló que el hombre compareció el lunes ante un tribunal federal en Los Ángeles, donde un magistrado ordenó su detención sin derecho a fianza. La próxima audiencia fue fijada para el 14 de octubre.

El fiscal federal interino Bill Essayli advirtió en el comunicado que divulgar información de agentes y empleados federales no es un acto menor. “Pone en peligro la seguridad personal del agente y la de su familia. Además, es un delito federal. Si es declarado culpable, este acusado podría enfrentar hasta cinco años de prisión federal”, señaló.

De acuerdo con la denuncia, los hechos se remontan a febrero de 2025, cuando Curcio habría publicado en Facebook y en otra cuenta de redes sociales bajo su control la dirección de la víctima, a quien identificó como agente, con instrucciones para que fuera atacada.

También habría sostenido una campaña de acoso contra ella y su familia desde al menos enero de 2024.

La Fiscalía subrayó que una denuncia penal contiene únicamente alegaciones y que todo acusado se presume inocente hasta que un tribunal determine lo contrario. En caso de ser hallado culpable, Curcio enfrentaría una pena máxima de cinco años en prisión federal.

La investigación está a cargo de la Oficina de Responsabilidad del ICE, y la fiscal federal adjunta Lauren E. Restrepo, de la División de Seguridad Nacional, dirige el caso.

