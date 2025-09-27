Trump ordena el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, Oregon

WASHINGTON – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado su decisión de desplegar las tropas y su autorización del uso de la “fuerza total” en Portland, en el estado de Oregon.

“A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estoy dando instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que proporcione todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos“, escribió Trump en su red social, Truth Social.

Este tercer despliegue de las tropas que ordena el mandatario, tras Los Ángeles (California), Washington DC y Memphis (Tennessee), con el que aumenta la presencia de militares y fuerzas de agencias federales en ciudades demócratas.

El alcalde de Portland y la gobernadora de Oregón son demócratas y habían rechazado el despliegue de las tropas.

El mandatario ha tomado esta decisión después de varias jornadas de protestas frente un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) que se ha ido sucediendo según algunas decisiones del republicano, como la de designar al movimiento Antifa como grupo terrorista.

Precisamente en Portland fue fundado Rose City Antifa, uno de los grupos más conocidos del movimiento en la actualidad.

La decisión en la ciudad de Oregón puede haber estado motivada también por el tiroteo ocurrido esta semana en Dallas (Texas) contra un centro de ICE que dejó a un inmigrante fallecido y otros dos heridos.

El director del FBI, Kash Patel, compartió una foto en la que se ve un cartucho de balas sin utilizar en el que está escrito con tinta azul ‘ANTI-ICE‘, asegurando que se había encontrado en el lugar de los hechos.

Tras esto, Trump acusó a los demócratas de estar alentando un retórica contras las autoridades migratorias.

Portland era una de las ciudades estadounidenses señaladas como posible destino de las tropas, así como Chicago (Illinois), Baltimore (Maryland), San Francisco (California), Nueva Orleans (Luisiana) o St. Louis (Misuri), todas gobernadas por demócratas.

