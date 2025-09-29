Dos pervertidos del metro de Manhattan son buscados por manosear a mujeres a bordo de trenes

Las autoridades de tránsito de Manhattan están tras la búsqueda de dos delincuentes sexuales del metro de Nueva York que atacaron a mujeres mientras viajaban en trenes a inicios de septiembre.

El hecho más reciente tuvo lugar poco antes de las 5:50 de la madrugada del 20 de septiembre a bordo de un tren E en la estación World Trade Center.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) dijo que uno de los pervertidos se acercó a una mujer de 24 años que se quedó dormida en el tren y le toco los senos por encima de la ropa.

Luego del incidente, de acuerdo con la policía, el agresor escapó del tren con destino desconocido. La mujer denunció el asalto ante la Comisaría 1 y el Distrito de Tránsito 2.

Asimismo, los funcionarios del NYPD publicaron imágenes del sospechoso el sábado en la noche. Los agentes lo describieron como un hombre de tez oscura y contextura media, de 1,83 metros de altura, tenía puesta una gorra de béisbol, una chaqueta negra con rayas blancas, pantalones negros y zapatillas blanca, además llevaba consigo una mochila negra.

🚨WANTED FOR A SEXUAL ABUSE: On Saturday, 9/20/25 at approximately 5:48 AM, a 24-yr-old female was asleep on an E train at the World Trade Center Station, in the confines of the 1 Precinct, An unidentified individual approached the female & grabbed her breasts over her clothing. pic.twitter.com/BZF16Q7roZ — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) September 28, 2025

Ese mismo sábado, las autoridades publicaron imágenes de un segundo pervertido del metro que manoseó los glúteos a una mujer en el tren 6 en el Upper East Side, informó AMNY.

Las fuentes de la policía explicaron que el abusador se acercó a la mujer en un tren de la línea 6 con dirección al El Bronx a las 6:05 de la mañana del 11 de septiembre y la tomó por el trasero.

Tras manosearla, el sujeto se fugó del lugar y fue visto por última vez en la esquina de Lexington Avenue y East 68th Street.

La víctima denunció el abuso ante el Precinto19 y el Distrito de Tránsito 4. Como se puede observar en las imágenes, publicadas por la policía el 28 de septiembre, el sospechoso es de tez media, cabello negro con reflejos rubios y usaba anteojos.

🚨WANTED FOR A FORCIBLE TOUCHING: On September 11, 2025, at approximately 6:05 PM, a 24-year-old female was onboard a northbound '6' train, in the confines of the NYPD 19 Precinct, when an unidentified individual approached from behind and grabbed her buttocks. pic.twitter.com/noAA2Gj8jh — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) September 28, 2025

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de cualquiera de los sospechosos puede llamar a Crime Stoppers al 800-577-TIPS (para español, marque 888-57-PISTA). También puede enviar pistas en línea en crimestoppers.nypdonline.org o en X @NYPDTips. Todas las llamadas y mensajes se mantienen confidenciales.

Sigue leyendo: