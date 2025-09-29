Miles de personas evacuadas en Cuba por inundaciones que han dejado intensas lluvias

Las fuertes lluvias asociadas a una depresión tropical que azotaron a Cuba obligó a las autoridades a evacuar a más de 18,000 personas por las inundaciones, deslaves y derrumbes que se han registrado principalmente en Guantánamo y Santiago de Cuba.

El Instituto de Meteorología (Insmet), informó que las provincias de Guantánamo, Granma y Santiago es donde se han generado acumulados de precipitaciones de entre 200 y 300 milímetros en varias localidades, reportó El Nuevo Herald.

Derrumbres parciales de viviendas

En Santiago de Cuba se han producido al menos 11 derrumbes parciales de viviendas y muros de contención, así como inundaciones en zonas bajas de localidades como Guamá y Baconao, de acuerdo con la televisión estatal.

Según especialistas de la empresa de aprovechamiento hidráulico de Santiago de Cuba, las numerosas lluvias provocaron un aumento de 8.2 millones de metros cúbicos en el volumen total de agua almacenada en los 16 embalses de la provincia, impactada por una severa sequía, comunicó DW.

Las autoridades señalaron que en las próximas 24 horas se mantendrán las precipitaciones asociadas a la tormenta Imelda.

Un poblado está incomunicado

Mientras en Guantánamo se reportaron 18,000 personas evacuadas, principalmente en casas de familiares y amigos. El poblado de Paraguay se encuentra incomunicado debido a los escurrimientos de las lluvias desde las áreas montañosas, de acuerdo con un reporte de la televisión estatal.

En la localidad Hatibonico, han caído más de 500 milímetros de lluvias en las últimas 48 horas. Otros reportes refirieron acumulados por encima de los 300 mm en zonas de Santiago, donde varias comunidades de Baconao están incomunicadas y se han producido al menos derrumbes parciales de viviendas.

En la temporada ciclónica de 2024 dos huracanes golpearon fuertemente a la isla. Uno de ellos, Óscar tocó tierra con categoría 1 en la provincia Guantánamo, con vientos de hasta 130 km/h. El otro fue Rafael, de categoría 3, que castigó el occidente cubano, mayormente a la provincia Artemisa con vientos sostenidos de 185 km/h, y provocó el colapso total del sistema eléctrico nacional.

Con información de Deutsche Welle

