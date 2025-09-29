Propietario de New York Giants, John Mara, anuncia diagnóstico de cáncer

No todo son buenas noticias en el deporte. Este lunes, el presidente de New York Giants, John Mara, sacudió los cimientos de la franquicia y de la NFL al anunciar públicamente en un comunicado que padece cáncer.

El hombre de 70 años informó sobre su diagnóstico a través de las redes sociales de los Giants. En su declaración indicó que se siente “fuerte y optimista” a pesar del hallazgo médico. Mara también detalló que se está sometiendo a cuidados médicos para superar la enfermedad.

El dueño de la franquicia de la NFL puntualizó que no planea separarse de sus funciones y pretende seguir activo con el equipo durante su tratamiento.

“Recientemente, me diagnosticaron cáncer y he estado siguiendo el plan de tratamiento recomendado por un excelente equipo de médicos. Me siento fuerte y optimista, y estoy comprometido a llevar esto a un resultado positivo”, dijo.

“Planeo permanecer activo con el equipo durante todo mi tratamiento y tengo la suerte de estar rodeado de un apoyo increíble, tanto personal como profesional y médico. Les pido que respeten mi privacidad y la de mi familia en este momento”, concluyó.

Mara se unió al equipo en 1991 como asesor legal. Posteriormente, ascendió a vicepresidente ejecutivo y COO. En 2005, tras la muerte de su padre, asumió la presidencia y dirección ejecutiva del equipo.

Bajo su liderazgo, los Giants ganaron dos Super Bowls: XLII (2008) y XLVI (2012). Fue clave en la construcción del MetLife Stadium, inaugurado en 2010. Participó en traer el Super Bowl XLVIII a Nueva Jersey en 2014.

Mara lidera la tercera generación de la familia al frente de los Giants. Solo los Chicago Bears han estado más tiempo en manos de una misma familia en la NFL.



