Arrestan en Florida al exjugador de New York Giants, Micheal Barrow, por golpear accidentalmente a su esposa

Por supuestamente golpear “sin querer” a su esposa fue arrestado el pasado martes en Florida el exjugador de New York Giants, Michael Barrow. El ex linebacker habría sostenido una discusión con su pareja en un aeropuerto, según la versión policial.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, el incidente sucedió alrededor de las nueve de la noche a las afueras del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood en Florida. El informe policial citado por el medio detalla que Barrow y algunos miembros de su familia tuvieron una discusión de camino al aeropuerto que se intensificó una vez que llegaron a la terminal.

Al parecer, el exjugador de la NFL fue víctima de provocaciones y amenazó con golpear al responsable. Fue en ese momento cuando su esposa Shelley se interpuso para detener la pelea y terminó agredida.

“Desafortunadamente”, dicen los documentos, Barrow golpeó “sin querer a Shelley en la cara, lo que la hizo caer al suelo”. Posterior a esto, la exestrella de los Giants propinó un puñetazo en la cara a la persona con la que habría estado discutiendo.

Una vez finalizada la pelea, los agentes detuvieron a Barrow y ficharlo en una cárcel del condado de Broward por un cargo de agresión. Los registros judiciales muestran que se declaró no culpable de las acusaciones este miércoles.

Michael Barrow en la NFL

Michael Barrow, nació el 19 de abril de 1970 en Homestead, Florida. Empezó jugando para la Universidad de Miami, donde ganó dos campeonatos nacionales (1989 y 1991), fue All-American por consenso en 1992.

También recibió el Bill Willis Trophy como mejor jugador defensivo de la Big East. Fue seleccionado en la segunda ronda del Draft de 1993 por los Houston Oilers, y durante más de una década en la NFL defendió los colores de los Oilers, Panthers, Giants, Redskins y Cowboys, acumulando más de 1,100 tacleadas, 43 capturas y 22 balones sueltos forzados.

En 2003 lideró la NFC con 150 tacleadas, consolidándose como uno de los apoyadores más consistentes de su generación. Tras retirarse, Barrow se dedicó a la formación de nuevos talentos: comenzó como asistente en Homestead High School, luego entrenó linebackers y equipos especiales en la Universidad de Miami entre 2007 y 2013. Más tarde se unió al cuerpo técnico de los Seattle Seahawks, donde trabajó como entrenador de linebackers y asistente del head coach.



Sigue leyendo:

· Entrenador de los Miami Dolphins Ryan Crow fue arrestado por agresión doméstica

· Jugador de fútbol americano de Florida State en estado crítico tras recibir un disparo durante visita familiar

· Lee Roy Jordan, campeón del Super Bowl con Dallas Cowboys, murió a los 84 años