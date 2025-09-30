El gobernador de Illinois rechaza la militarización de Chicago ordenada por Trump

El demócrata J.B. Pritzker, anunció que el presidente Donald Trump busca desplegar por lo menos 100 soldados en Chicago y otras ciudades del estado, a pesar del rechazo provocado por la militarización desplegada contra los inmigrantes indocumentados.

Pritzker indicó que el Departamento de Seguridad Nacional envió un memorando al Departamento de Guerra solicitando el despliegue de 100 tropas militares en Illinois para proteger al personal y las instalaciones del ICE, según información dada por el Ejecutivo estadounidense a la Guardia Nacional de Illinois.

“No lo hace para que Illinois sea más seguro”

“Lo que advertí ahora se está haciendo realidad. Una cosa está clara: nada de lo que Trump está haciendo, lo hace para que Illinois sea más seguro”, declaró Pritzker en una conferencia junto a los principales líderes electos de Chicago y el estado.

La solicitud de tropas se produce un día después de que agentes federales de inmigración realizaran una demostración de fuerza en el centro de la ciudad, donde se vio personal con armas de asalto y en trajes camuflados y con máscaras caminando entre los turistas en muchos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Varias personas fueron detenidas.

“Sembrar el caos”

“Todo esto ha tenido como objetivo sembrar el caos y la desorganización con la esperanza de crear un pretexto para desplegar tropas militares contra Chicago“, declaró Pritzker.

El gobernador instó a los habitantes de Chicago a grabar cualquier interacción con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en sus teléfonos y a “narrar lo que ven y compartirlo en redes sociales”.

“Con una sola voz, les decimos a ICE que abandone esta ocupación injustificada e inconstitucional, y posiblemente por tropas militares. No nos están ayudando”.

“No podemos aceptar la militarización”

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, también criticó duramente la exhibición de agentes de inmigración del domingo, calificándola de “una maniobra que no tiene nada que ver con la seguridad pública”.

Argumentó que la aparente provocación de Trump era un intento de avivar el conflicto para crear un pretexto para el despliegue militar.

“No podemos aceptar la militarización de nuestras ciudades”, declaró Johnson. “Tenemos que asegurarnos de que esta no sea la última vez que expresamos nuestra voz unida, para garantizar que protegemos los intereses de todas las personas”.

“No hay emergencia en Chicago”

El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, afirmó por su parte que el intento de despliegue de Trump parece seguir el mismo patrón que sus esfuerzos por enviar tropas a Portland, Oregon.

Tal iniciativa en Chicago sería ilegal, afirmó. “Si el patrón sigue lo que hemos visto en Oregon, debería esperar una impugnación legal aquí”, declaró Raoul.

El fiscal de Illinois cree que Trump intenta provocar a los habitantes de Chicago con espectáculos como la presencia de agentes de inmigración en el centro.

“Por lo tanto, insto a los habitantes de Illinois: no muerdan el anzuelo. No hay ninguna emergencia en Chicago. No los ayuden a crearla”, concluyó Raoul.

