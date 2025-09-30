Sofía Castro llamó a la reflexión tras el altercado con la prensa en el aeropuerto

Sofía Castro y su madre, Angélica Rivera, el pasado viernes protagonizaron un incómodo momento al llegar al aeropuerto, debido al comportamiento de los reporteros que se encontraban en el lugar y que las querían entrevistar. Sin embargo, las cosas se salieron un poco de control y la hija de la reconocida actriz terminó cayéndose por los empujones que se registraron en el sitio.

“Viví un momento incómodo en el aeropuerto junto a mi mamá. Entre los empujones de la prensa, terminé en el suelo. Fue una experiencia abrumadora. Quiero compartir mi sentir, no desde el enojo, sino para crear conciencia sobre el respeto mutuo. Agradezco que estoy bien, pero siento que lo ocurrido fue una falta de respeto. No estoy generalizando; hay periodistas éticos a quienes aprecio mucho”, dijo.

A través de un comunicado compartido en su perfil de Instagram, hizo un llamado para que este tipo de circunstancias no se vuelvan a presentar, dado que en ocasiones no se sabe cómo está la otra persona y hasta pudiera existir un embarazo que podría poner en riesgo al bebé, por lo cual consideró innecesaria la conducta que presentaron varios periodistas en el lugar.

Sofía Castro rompió el silencio tras caerse en el aeropuerto por los periodistas. | Instagram: @sofia_96castro. Crédito: Cortesía

“Este tipo de situaciones no deberían suceder, ya que nadie sabe en qué circunstancias llega cada persona, ya sea por un embarazo, una operación o ansiedad. Aunque somos figuras públicas, merecemos respeto. Ustedes, como medios, también lo merecen y creo que de mi parte siempre ha sido así hacia ustedes. También quiero aclarar que siempre contesto con cariño y respeto, y solo espero que mi trato sea recíproco”, escribió.

Sofía rechazó que varios medios señalaran que no se pararon a responder, pero para ellas había sido bastante complicado por la cantidad, no solo de periodistas, también de camarógrafos que estaban allí. Antes de finalizar, agregó que, mientras realizan su labor, ellos también ponen en riesgo su vida solamente para realizar una “nota”.

“He visto comentarios sobre por qué no nos paramos; la verdad es que fue imposible. No se escuchaba lo que mi mamá y yo decíamos, solo había gritos y empujones. Entiendo el trabajo de los medios, pero hay límites. No es justo que alguien termine lastimado por una foto o una nota. Ustedes también corren el riesgo de lastimarse al acercarse de esa manera. Ya ha pasado que alguien se lesionó y se rompió el pie, y estas situaciones pueden llevar a algo aún más peligroso“, dijo.

