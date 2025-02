Sofía Castro opina del supuesto romance de Angélica Rivera con Diego Klein

Luego de que hace unos días la revista CARAS publicó un artículo en el que afirma que Angélica Rivera mantiene un romance con Diego Klein, su coprotagonista en la serie “Con esa misma mirada”, la actriz salió a desmentir tajantemente la relación en un comunicado, asegurando que no tenía ningún vínculo sentimental con el actor.

Ante los rumores, Sofía Castro, hija de la exprimera dama, fue abordada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ofreció su opinión al respecto en una entrevista con “Despierta América”.

“Me da risa… ay no sé creo que ya son chismes como de 1980“, expresó en un tono un poco molesta, al referirse a las acusaciones.

La joven actriz, quien recientemente se casó, también destacó que el aspecto más preocupante de la situación no es tanto el chisme en sí, sino la forma en que las mujeres son cuestionadas constantemente sobre su vida privada y que la publicación haya asegurado que su mamá dio esas declaraciones.

“Creo que lo preocupante no es tanto como el chisme y el rumor que se dijo, porque creo que todo el mundo es libre de amar con quién sea y sobre todo que nos dejen de castigar y cuestionar a las mujeres nuestra privacidad y nuestra vida sentimental, creo que el que andemos con un hombre mayor o un hombre menor, una mujer o simplemente no andar con nadie o regresar con tu expareja eso no te da la libertad, ¿no? Lo preocupante es que hayan dicho que mi mamá dio esas declaraciones, que mi mamá dio esa entrevista”, expresó.

Además, Castro compartió que al ser figuras públicas están acostumbradas a los rumores, sin embargo, le pareció que usar como bandera el empoderamiento de la mujer, no iba acorde con el reportaje, pues al final todo fue una calumnia.

“Rumores hay muchos, estamos acostumbrados en este medio, pero el ya decir que ella acepta esa relación y luego que lo sale a desmentir, se meten con un tema del empoderamiento de la mujer, creo que eso es lo grave el usar el empoderamiento de la mujer para calumniar y atacarla, creo que en el 2025 ya está muy mal“, agregó.

En cuanto al futuro amoroso de su madre, Sofía dejó claro que estaría feliz de verla enamorada y disfrutando de una nueva oportunidad en el amor.

“Claro que me gustaría verla enamorada, me gustaría verla contenta“, dijo. Además, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Angélica pudiera salir con alguien más joven, Sofía respondió: “No podemos cuestionar las decisiones de las mujeres con quien decidamos estar en el momento que queramos estar“, asegurando que su madre desmintió el rumor, no porque estuviera ocultando algo, sino porque simplemente no era cierto.

“El día que mi mamá tenga una relación, yo creo que lo van a saber o no sé, tal vez lo tiene muy privado”, afirmó.

Para finalizar, Sofía reiteró que la forma en que la revista mexicana manejó la información no fue apropiada. En particular, criticó que el reportaje no solo fuera un simple rumor, sino que la publicación aseguró tener pruebas de la supuesta relación, alegando incluso que Diego visitó su casa en Miami.

“Creo que hay diferentes maneras y volvemos a lo mismo, si hubiera sido un rumor, si hubiera quedado en un rumor… El problema es que dicen que tiene pruebas, que fue a mi casa en Miami, que no sé qué”, expresó con cierto tono de desaprobación.

