Sudáfrica podría quedar fuera del Mundial 2026 tras sanción de la FIFA por alineación indebida

Sudáfrica fue despojada el lunes de una victoria en las eliminatorias del Mundial 2026 por alineación indebida y cedió el primer lugar en su grupo.

El fallo disciplinario de la FIFA anuló una victoria de Sudáfrica contra Lesoto en marzo, dejó a Benín en la cima con dos fechas por disputar y dio a Nigeria nuevas esperanzas de avanzar al torneo del próximo año.

Únicamente el ganador del grupo, cuya actividad acabará el 14 de octubre, avanzará directamente a la Copa del Mundo que será coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá. Sudáfrica no ha jugado en un Mundial desde que fue anfitrión de la edición de 2010.

Antes de que se reanuden los decisivos partidos de la próxima semana, la FIFA dijo que sus jueces disciplinarios decretaron una derrota 3-0 de Sudáfrica por lo que había sido una victoria 2-0 sobre Lesoto.

Razón del castigo a Sudáfrica

Sudáfrica convocó a Teboho Mokoena para el partido en Polokwane cuando el mediocampista debió purgar una suspensión de un partido por recibir tarjetas amarillas en dos partidos previos de las eliminatorias.

El error administrativo es embarazoso para Sudáfrica, ya que su máximo dirigente, Patrice Motsepe, es vicepresidente de la FIFA como líder de la Confederación Africana de Futbol (CAF), además de que es dueño del club Mamelodi Sundowns, en el que juega Mokoena.

La FIFA dijo que la federación de futbol sudafricana puede apelar. La FIFA también multó a la federación con 12,500 dólares y Mokoena recibió una advertencia formal.

Sin los tres puntos, además de un cambio negativo de cinco goles en su diferencia de tantos, Sudáfrica quedó por detrás de Benín, nuevo líder del grupo. Los equipos están empatados en 14 puntos, ambos a tres de distancia de Nigeria y Ruanda con 11 unidades, pero la diferencia de goles de Benín es mejor que la de los ‘Bafana-Bafana’.

Sudáfrica completa el grupo contra Zimbabue el 10 de octubre y en casa contra Ruanda cuatro días después. El partido “en casa” de Zimbabue se jugará en Sudáfrica, en Durban, porque no tiene un estadio nacional que cumpla con los estándares de la CAF.

