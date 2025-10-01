Chicago: pronóstico del tiempo para este miércoles 1 de octubre

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Es por eso que aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 1 de octubre.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) y una mínima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) . Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:47 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:33 h. En total habrá 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se esperan pocas nubes. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 77 grados Fahrenheit (25ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 64 (18 grados Celsius).

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día.