Colapsa parte de edificio de NYCHA en El Bronx por explosión de gas

FDNY no reporta heridos al momento como resultado del estallido

Colapso de parte de edificio en El Bronx

Parte del edificio colapsado en El Bronx. Crédito: FDNY | Cortesía

NUEVA YORK – Las autoridades en la ciudad informaron que parte de un edificio de apartamentos se derrumbó esta mañana en El Bronx debido a una explosión de gas.

El informe de la agencia de noticias Associated Press indica que una esquina de la estructura quedó en escombros.

El Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY) reportó que al momento no se han reportado heridos.

ABC 7 añadió que el evento ocurrió poco después de las 8 a.m. en Mitchel Houses de NYCHA (Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York) en Alexander Avenue en la sección de Mott Haven.

Noticia en desarrollo.

