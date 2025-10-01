Cómo activar y utilizar Gemini en tu televisor, a través de Google TV

Google ha comenzado a integrar Gemini en los televisores con Google TV, lo que representa un cambio en la forma en que los usuarios interactúan con sus pantallas.

Este asistente de inteligencia artificial (IA) no solo responde órdenes, sino que permite mantener conversaciones más naturales y obtener respuestas útiles en distintos contextos.

Te indicamos paso a paso cómo activar y utilizar Gemini en tu televisor, de modo que puedas sacarle el máximo provecho a la experiencia.

Cómo activar Gemini en Google TV

La activación es sencilla. Según lo explicado por la compañía, existen dos formas de iniciar Gemini en el televisor:

Pronunciando el comando de voz “Hola Google” .

. Presionando el botón de micrófono en el control remoto del televisor.

De esta manera, Gemini reemplaza al antiguo Asistente de Google, ofreciendo una experiencia mucho más conversacional.

Qué puedes hacer con Gemini en la TV

Una vez activo, Gemini permite mucho más que pedirle recomendaciones de películas o series. Entre sus funciones más útiles están:

Respuestas complejas: puedes preguntar por fechas de estrenos, resúmenes de episodios o detalles específicos de un contenido .

. Búsquedas personalizadas: si no recuerdas el nombre de una película o serie, basta con describirla para que Gemini la encuentre .

. Sugerencias según tu estado de ánimo: el sistema puede recomendar contenido adaptado a lo que quieres ver en ese momento .

. Aprendizaje interactivo: muestra videos educativos o tutoriales de YouTube, ideales para aprender nuevas habilidades desde la comodidad del televisor.

Todo ello se realiza mediante comandos de voz naturales, como si estuvieras conversando con alguien más.

Por ahora, Gemini está disponible en los televisores TCL QM9K, aunque Google confirmó que llegará a más dispositivos durante este año. Entre ellos destacan Google TV Streamer, Walmart onn. 4K Pro, los modelos Hisense U7, U8 y UX 2025, así como TCL QM7K, QM8K y X11K.