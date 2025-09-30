5 peticiones que Gemini jamás te cumplirá por ser inapropiadas o peligrosas

En el universo de la inteligencia artificial (IA), los límites importan. Gemini, el modelo avanzado de Google, está diseñado para ser un asistente útil y seguro, lo que significa que no atenderá solicitudes que representen un riesgo para los usuarios o para terceros.

Más allá de una negativa, insistir con este tipo de pedidos puede traer consecuencias como la suspensión de la cuenta o un reporte por mal uso de la plataforma.

5 peticiones que Gemini nunca te cumplirá

1. Contenido de odio o violencia

Gemini no redactará mensajes que inciten al odio, la discriminación o la violencia contra personas o grupos.

Estos intentos no solo van contra las políticas de la herramienta, también pueden tener repercusiones legales para quien los solicite.

2. Instrucciones ilegales o peligrosas

Solicitar fórmulas para fabricar drogas, explosivos, armas o instrucciones para hackear sistemas informáticos es un terreno prohibido.

Además de ser un delito, este tipo de pedidos activa los sistemas de seguridad de Google, que pueden derivar en la pérdida de acceso a la cuenta.

3. Diagnósticos médicos o prescripción de medicamentos

Aunque Gemini puede brindar información general sobre salud, no reemplaza a un profesional médico. Pedirle diagnósticos o recetas es inapropiado y riesgoso. En su lugar, la IA recuerda que siempre se debe consultar a un especialista.

4. Información privada de terceros

Solicitar direcciones, números de teléfono, correos electrónicos o cualquier dato personal de alguien sin consentimiento es una violación de la privacidad.

Gemini nunca compartirá este tipo de información y, si se insiste, la cuenta puede ser bloqueada.

5. Contenido sexual dañino o con menores

Cualquier intento de generar material sexual explícito, especialmente si involucra a menores, está terminantemente prohibido.

Este tipo de peticiones no solo violan las normas de la plataforma, también constituyen un delito grave con consecuencias legales.

