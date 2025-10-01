FIFA sanciona a El Salvador con multa de $62,000 dólares por racismo a jugadores de Surinam

La FIFA tiene una política de tolerancia cero frente al racismo. Por este motivo, sancionó a la selección de El Salvador con una multa de $62,715 dólares por expresiones de racismo a los jugadores del combinado nacional de Surinam.

El episodio se dio el pasado 8 de septiembre en el partido en San Salvador, correspondiente a la segunda fecha del grupo A de la eliminatoria mundialista de la Concacaf. Así lo informó el pasado lunes la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).

La Fesfut detalló en un comunicado que la multa de $62,715 dólares “deberá invertirse en un plan integral contra la discriminación, que deberá ser aprobado por la FIFA”.

Además, en el próximo partido oficial ante Panamá a inicios de octubre “deberá disminuir el aforo aprobado en un 15 % “particularmente en las gradas detrás de las porterías”.

“La Fesfut reitera su firme rechazo a cualquier manifestación de racismo o discriminación, y reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con FIFA, Concacaf y demás organismos internacionales para garantizar que el fútbol salvadoreño se viva en un ambiente de respeto, igualdad y unidad”, indicaron.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro que ganó Surinam 1-2, el jugador Shaquile Pinan denunció que los fans locales utilizaron expresiones de racismo para insultar. Especifícame se valieron de palabras como “monos” y “negros”.

#DeDeportes | Shaquile Pinan, jugador de Surinam, dice que El Salvador como país es muy bonito, y que los insultos fueron de algunos aficionados salvadoreños. Lamenta esa actitud y pide que se erradique del fútbol el racismo. pic.twitter.com/rekVC8JLPv — De Deporte (@DeDeporte_ES) September 9, 2025

La selección de El Salvador es segunda de su grupo con tres puntos, por detrás de Surinam, que es líder con cuatro unidades. En tercer puesto, se encuentran Panamá con dos enteros y Guatemala con uno.