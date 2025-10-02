Joven político desaparecido en playa de Nueva York seguirá en boleta electoral, dictaminó juez

Petros Krommidas, joven político demócrata de 29 años que no ha sido visto desde abril mientras se postulaba a legislador del condado Nassau, permanecerá en la boleta electoral del 4 de noviembre, dictaminó el lunes un juez en Long Island (NY).

Krommidas desapareció el 23 de abril tras nadar a altas horas de la noche en Long Beach, donde la policía encontró posteriormente su auto abandonado cerca del paseo marítimo, con su ropa y su teléfono celular tirados en la arena.

Aunque no hay rastros de él, su nombre aparecerá en las boletas electorales del Distrito 4 de la Junta de Legisladores junto con Patrick Mullaney, republicano que completa su primer mandato de dos años. El distrito incluye Atlantic Beach, East Atlantic Beach, Long Beach, Lido Beach, Point Lookout, Harbor Isle, Island Park, Barnum Island, Oceanside y Bay Park, detalló New York Post.

Los republicanos presentaron una demanda con éxito para bloquear los esfuerzos de los demócratas por reemplazar a Krommidas por el defensor comunitario James Hodge. Gary Knobel, juez de la Corte Suprema, coincidió con el argumento republicano de que el candidato no fue “declarado legalmente fallecido”.

La medida enfureció a los demócratas del condado, quienes consideraron presentar una apelación, ya que la votación anticipada está programada para finales de este mes. “Nada representa la democracia republicana como demandar para mantener a un difunto en la boleta”, declaró Keith Corbett, abogado de los demócratas.

“Los republicanos [de Nassau] una vez más optan por anteponer su partido a la gente y niegan a los ciudadanos el derecho a elegir a sus representantes”, añadió Corbett, quien calificó al juez Konobel de “excelente jurista. Sin embargo, la ley no le permite determinar si alguien está desaparecido o muerto”. Stephen Martir, abogado del Partido Republicano del condado, declinó hacer comentarios.

Según su familia, Krommidas probablemente entró en el mar mientras entrenaba para un triatlón. Su vehículo fue encontrado cerrado más tarde estacionado junto al Hotel Allegria, justo al lado de la playa que frecuenta. “Cerró su auto, tomó una toalla y alrededor de las 10:30 p.m. caminó hacia la playa para hacer ejercicio, como lo había hecho muchas veces antes”, escribieron sus parientes en Facebook. “Siempre ha estado en excelente forma y estaba entrenando para un triatlón. No era ajeno al entrenamiento en agua fría”.

Apenas dos días antes de su desaparición, Krommidas, ex estudiante y atleta de la Universidad Columbia, se dirigió a la reunión mensual de los Jóvenes Demócratas del condado Nassau, de cara a las primarias el 24 de junio. El nativo de Long Island había trabajado en finanzas, incluyendo en Morgan Stanley y Sageview Capital, antes de lanzarse a la política en 2024 como organizador de campaña del Partido Demócrata.

La policía informó que Krommidas fue visto por última vez con una camisa de camuflaje y pantalones deportivos grises. Es un hombre de 6 pies 2 pulgadas (1.88 metros) de altura y 230 libras (104 kilos) de peso, con cabello y ojos castaños.

Los detectives solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con la Brigada de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía del condado Nassau al (516) 573-7347 o que llame al 911. Todas las comunicaciones se mantendrán anónimas.