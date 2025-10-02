New York Yankees avanzan a la Serie Divisional tras blanqueada contra Red Sox

El abridor novato Cam Schlittler se puso la capa de superhéroe para guiar a los New York Yankees al triunfo 4-0 ante los Boston Red Sox en el Yankee Stadium a casa llena.

Con la victoria los dirigidos por Aaron Boone accedieron a la Serie Divisional de la Liga Americana frente a los Toronto Blue Jays

La blanqueada de los Yankees tuvo como protagonista al abridor derecho Cam Schlittler, quien lanzó ocho entradas completas, de solo cinco hits, doce ponches y sin boletos.

Schlittler se convirtió en el primer lanzador en la historia de la postemporada de los Yankees en tener una apertura sin permitir carreras, sin boletos y con más de 10 abanicados. Una actuación verdaderamente y que dejó sin oportunidades de victoria para los Red Sox, que vieron finalizada su temporada, a pesar de haber ganado el primer duelo de la serie el pasado martes.

Yankees con todas las carreras en la cuarta entrada

El cuarto inning fue el grande para la ofensiva de los Yankees. Cody Bellinger abrió con doble y anotó la primera carrera del juego impulsado por imparable de Amed Rosario.

Posteriormente llegaron inatrapables consecutivos de Jazz Chisholm, Anthony Volpe y Austin Wells, los dos últimos productores de más anotaciones para los locales.

2 more on the board 👊 pic.twitter.com/0NpzUVHRqs — New York Yankees (@Yankees) October 3, 2025

Los Yankees iniciarán la Serie Divisional en el Roger Centre de la ciudad de Toronto. Se espera por el anuncio de Aaron Boone sobre el abridor del primer juego el próximo sábado.

