Pelea mortal entre hispanos afuera de bodega en Nueva York: sentencia

Gherson López (29), migrante salvadoreño, fue sentenciado a 20 años de prisión tras declararse culpable de apuñalar mortalmente a José Argueta Canales, de 34 años, afuera de una tienda de comestibles en Long Island (NY).

Según la evidencia, el 15 de mayo de 2023 el acusado y la víctima estaban fumando afuera de una tienda de comestibles en Copiague, condado Suffolk, cuando tuvieron una discusión verbal. El altercado se tornó físico, pero la pelea terminó cuando López se quejó de haberse lastimado la mano durante la riña.

Supuestamente ambos se dieron la mano en señal de paz, y la víctima se sentó en un banco cerca de la tienda y comenzó a comer. Pero los dos hombres volvieron a intercambiar palabras mientras y el acusado apuñaló a Argueta en el pecho dos veces, causándole la muerte.

“Este acusado decidió quitarle la vida a un hombre al que acababa de estrecharle la mano. El brutal apuñalamiento que siguió a un altercado aparentemente ya resuelto demostró un desprecio cruel por la vida humana”, declaró el fiscal de distrito Raymond Tierney en un comunicado.

El 11 de junio de 2025 López se declaró culpable de homicidio involuntario en primer grado ante el juez de la Corte Suprema Richard Ambro. Ahora fue sentenciado a 20 años de prisión, seguidos de 5 años de supervisión posterior a la liberación.

En un caso similar, en 2023 Dionicio Calderón Oseguera fue sentenciado a entre 75 años y cadena perpetua por abrir fuego contra varias personas dentro de un negocio de víveres en el condado Suffolk de Long Island (NY), matando al dueño y a un cliente y dejando a dos heridos graves.

El interior y los alrededores de las bodegas en Nueva York son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados. Este mes Gerry Hill (59) murió tras una aparente discusión en una bodega en Brooklyn (NYC). A principios de agosto, también en ese condado, Diego Sandoval Nava (33) murió apuñalado en la bodega donde trabajaba a media tarde.