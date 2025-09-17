Hombre muere tras pelea con trabajadores en bodega de Nueva York

Agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) investigan la muerte de Gerry Hill, un hombre de 59 años, tras una aparente discusión en una bodega en Brooklyn.

Los investigadores afirman que Hill era un mendigo de la zona conocido por su agresividad que entró en el negocio “Royal Deli and Grill” en la avenida Knickerbocker en Bushwick alrededor de las 7 p. m. del lunes y discutió con dos empleados. Al parecer uno de ellos agarró una porra y golpeó a Hill en la cabeza.

Hill se marchó, pero luego perdió el conocimiento y fue trasladado al hospital, donde falleció. El testigo Isaiah Arocho estaba dentro de la tienda cuando presenció la primera de dos peleas entre Hill y los empleados.

“Fue por un crédito porque le debía dinero a la tienda y lo estaba pagando, y seguía pidiendo cosas”, dijo Arocho a ABC News. “Los empleados se enojaron, tomaron represalias y empezaron a pelear”. Arocho dijo que Hill se fue, dobló la esquina y recorrió la cuadra antes de regresar a la bodega y reiniciar la pelea.

“Intentó meterse detrás del mostrador y golpeó a uno de los trabajadores, dejándolo inconsciente. Cuando su compañero lo vio inconsciente en el suelo, tomó un objeto y lo golpeó en la cabeza”, dijo Fernando Mateo, portavoz de Bodegas Unidas de América (UBA, United Bodegas of America).

UBA calificó las acciones del empleado de 38 años como defensa propia. La Fiscalía del Distrito de Brooklyn afirma que Hill tenía 26 arrestos previos, que abarcan décadas. Estos incluyen agresión, robo, allanamiento de morada, posesión ilegal de un arma y de una sustancia controlada.

Los detectives han entrevistado a los trabajadores de la bodega y estaban esperando los resultados de la autopsia. Hasta el momento, no se han presentado cargos contra ellos. Los líderes de UBA dicen que comenzarán a instalar 500 botones de pánico en las tiendas más afectadas en toda la ciudad de Nueva York en las próximas semanas.

El interior y los alrededores de las tiendas en NYC son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación UBA. A principios de agosto Diego Sandoval Nava (33) murió apuñalado en la bodega donde trabajaba a media tarde en Brooklyn (NYC).

A mediados de julio una adolescente de 17 años fue arrestada como sospechosa de seguir a otra menor hasta una bodega en El Bronx (NYC) y apuñarla allí mortalmente en medio de una pelea. También ese mes en ese condado Pedro Cruz (27) fue arrestado como sospechoso de haberle disparado fatalmente a su amigo Víctor Bautista en medio de una pelea a la entrada de una bodega.

A principios de junio un cliente fue apuñalado varias veces y golpeado con un paraguas por una pareja mientras esperaba su comida en una bodega en El Bronx. Previamente un niño de 13 años fue arrestado como sospechoso de matar a Daoud “David” Marji cuando visitaba una bodega en ese condado donde había sido empleado. Una segunda víctima, Tania Tubón (33), también recibió un balazo en la cadera en el mismo incidente, mientras estaba acompañada de sus dos hijos menores de edad, pero logró sobrevivir.

A principios de mayo un hombre recibió un corte en la cara y un disparo en el hombro a media tarde también dentro de una bodega en El Bronx. Días antes una persona murió tras ser apuñalada seis veces por la espalda por varios atacantes tras una discusión en una bodega en Harlem (Manhattan, NYC).

En abril Jaia Cruz (24) se declaró culpable de homicidio por el apuñalamiento de un cartero del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en una bodega también en Harlem. Igualmente ese mes un joven murió y otros dos resultaron heridos en un triple apuñalamiento en una bodega en el Alto Manhattan (NYC).

En marzo de 2024 Daquan David fue arrestado como sospechoso de balear fatalmente en la cabeza a Nazim Berry, empleado de una bodega en Brooklyn (NYC), en medio de una supuesta discusión por un cigarro.

En junio de 2018, dentro de una bodega en El Bronx, se cometió uno de los crímenes más violentos en la historia reciente de Nueva York: la muerte por acuchillamiento grupal del quinceañero Lesandro “Junior” Guzmán Feliz, quien fue confundido por pandilleros que buscaban venganza.