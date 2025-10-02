Sophie Cunningham se burla de la WNBA y crea campaña en GoFundMe: “Ayúdenme con mis multas”

Una de las estrellas de Indiana Fever acaba de lanzar una burla mediática a la WNBA. Sophie Cunningham creó una campaña en GoFundMe con el propósito de recaudar el dinero para pagar todas las multas que ha recibido esta temporada.

Este jueves, la escolta compartió en su cuenta de X una campaña creada en la popular plataforma GoFundMe, con una meta de $26,000 dólares destinados a cubrir las multas que ha acumulado durante la temporada por diversas sanciones impuestas por la liga.

“Podrían ayudarme con mi recaudación en GoFundMe”, escribió Cunningham. “Por favor compartan, apoyen o donen. Cada pequeña acción cuenta. ¡Al menos que sea divertido, ¿no?”, expresó.

I could use your help with my fundraiser on GoFundMe. Please share, support, or donate—every small action counts. https://t.co/VfBLOKUzNK



Might as well have fun with it huh? — Sophie Cunningham (@sophaller) October 2, 2025

La campaña y el mensaje de la jugadora de 29 años se trataba de un recado sarcástico a la WNBA. Incluso dentro de la página de GoFundMe lo aclaraba. Sin embargo, algunos seguidores no percibieron que se trataba de humor.

Poco después, Cunningham publicó otro mensaje en X para dejar claro que la campaña era en tono de burla.“Esto es una broma. Relájense, payasos… Puse una meta de 10 millones. No hay forma de que crean que hablo en serio”, agregó.

this is a joke. relax you clowns…. I set a goal for 10 million. there’s just no way you can think I’m actually serious🤣 https://t.co/lBXkRdawKp — Sophie Cunningham (@sophaller) October 2, 2025

A pesar de la broma y la aclaración, muchos fans siguen donando. Uno de ellos aportó $1,000 dólares y la recaudación ya se acerca a los $3,000 en apenas unas horas.

Las multas a Sophie Cunningham

La escolta de Indiana Fever fue sancionada en al menos en tres ocasiones durante la temporada 2025 de la WNBA, sumando más de $2,500 dólares en multas.

La primera ocurrió el 18 de junio, cuando recibió una falta flagrante tipo dos en los últimos segundos de un partido contra Connecticut Sun, tras un contacto fuerte con la novata Jacy Sheldon.

El incidente derivó en un altercado entre jugadoras, y aunque la multa base fue de $400 dólares, la liga confirmó que se le impuso una penalización adicional, cuyo monto no fue divulgado.

La segunda multa llegó el 23 de julio, cuando Cunningham publicó un video en TikTok ridiculizando a los árbitros. En el clip, sincronizaba los labios con la canción Manchild de Sabrina Carpenter, mientras aparecía el texto “@some refs”. Por esa publicación, la WNBA le impuso una multa de $500 dólares.

La tercera sanción fue el 5 de agosto, tras el estreno de su pódcast Show Me Something. En el primer episodio, Cunningham criticó abiertamente la inconsistencia del arbitraje, diciendo: “Si estás en el otro equipo y vas a estar cometiendo faltas a lo loco, está bien. Pero déjame hacerlo también.” Por esos comentarios, recibió una multa de $1,500 dólares.

A pesar de las sanciones, Cunningham no ha mostrado intención de moderar sus declaraciones. De hecho, en entrevistas recientes ha redoblado sus críticas contra la comisionada Cathy Engelbert, a quien calificó como “la líder más delirante que ha tenido esta liga”.



