Caitlin Clark multada con $200 por criticar al arbitraje de la WNBA en redes sociales

La estrella de las Indiana Fever, Caitlin Clark, fue multada con $200 por un comentario en redes sociales en el que criticó el arbitraje durante la serie de playoffs contra las Atlanta Dream.

“¡Me multaron con $200 por esto, jajaja!”, escribió Clark en X, acompañando la publicación con emojis de risa y una captura de pantalla de un mensaje suyo en Instagram donde afirmaba: “Los árbitros no pudieron detenernos”.

La escolta, descartada para el resto de la temporada por lesión desde el 4 de septiembre, bromeó sobre la sanción en la práctica del sábado, llamando a los periodistas desde el otro lado del gimnasio: “¡Hola a todos, vean mi tuit!”.

Su compañera Sophie Cunningham también reaccionó en tono irónico: “Eso le va a dejar en la ruina. ¡Empiezo un GoFundMe ahora!”. Cunningham ha recibido varias multas esta temporada por comentarios similares sobre los árbitros.

El arbitraje fue un tema constante en la serie de primera ronda entre las Fever, sextas cabezas de serie, y las Dream, terceras. En cada uno de los tres juegos se sancionaron al menos 36 faltas, incluyendo 43 en el primero.

Finalmente, las Fever sorprendieron a Atlanta con una victoria 87-85 en el tercer y decisivo encuentro, gracias a una bandeja de Aliyah Boston a 7.4 segundos del final.

Ahora, Indiana se medirá a las Las Vegas Aces en las semifinales. El primer partido está programado para este domingo a las 3 p.m. ET.

Sin embargo, el equipo continúa afectado por las bajas: además de Clark y Cunningham, otras tres jugadoras de las Fever terminaron su temporada por lesiones, mientras que Damiris Dantas se perdió la primera ronda por una conmoción cerebral y su estatus sigue siendo incierto.

