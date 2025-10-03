Agenda comunitaria NYC: Tributo a Ralph Mercado, taller financiero, festival familiar de tenis y mucho más

Este sábado 4 de octubre a las 12 p.m., la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) celebrará su feria de recursos “Key to the City”. En el evento se regalarán artículos esenciales, como útiles escolares, artículos sanitarios, pañales y más, para las comunidades inmigrantes. El evento se llevará a cabo en Paseo Park / 34th Ave Open Street (93-11 34th Ave, Jackson Heights, Queens.

Cuándo: 4 de octubre

4 de octubre Hora: 12 p.m.

12 p.m. Dónde: 93-11 34th Ave, Jackson Heights, Queens

Feria de acceso financiero

Qualitas of Life Foundation invita a la comunidad a su Feria de Acceso Financiero que se realizará el 4 de octubre. En el evento gratuito, Ud. encontrará recursos financieros, de educación y de salud para todos, así como servicios para emprendedores, y actividades para niños y toda la familia. También habrá música, rifas y mucho más. Participarán funcionarios y líderes comunitarios. Entre ellos, Vilda Vera Mayuga, comisionada del Departamento de Protección al Trabajador y Consumidor (DCWP); Manuel Castro, comisionado de la Oficina de Asuntos del Inmigrante de la alcaldía (MOIA); Félix Santana, Cónsul de Asuntos Comunitarios del consulado de México; Ramiro Hidalgo, Cónsul general encargado del Consulado de Ecuador, así como José Higuera López, director del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY. Puede registrarse en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9TvEGSksXXbkpd7AT7MOBMYAj5FcG5LpXxRzFNWy3MlEDCw/viewform.

Cuándo: 4 de octubre

4 de octubre Hora: 11 a.m. a 3 p.m.

11 a.m. a 3 p.m. Dónde: Museo de Queens, ubicado en Flushing Meadows Corona Park, Building, Queens.

Festival Familiar de Tenis

Este sábado 4 de octubre, de 10 a.m. a 2 p.m., en las mismas pistas en las que hace pocas semanas se jugó el US Open, los aficionados al tenis y sus familias podrán disfrutar de un día de tenis con motivo del Mes de la Herencia Hispana. Además de tenis habrá música y comida, con actuaciones de grupos de baile como la Fraternidad Folklorica Cultural Caporales Universitarios de San Simón Cochabamba. Arantxa Sánchez Vicario, ex-número 1 del mundo y ganadora del US Open, participará en el festival que se celebra en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King. Entrada gratis.

Calle en honor a Ralph Mercado

Este domingo 5 de octubre se rendirá tributo al reconocido promotor musical Ralph Mercado. La calle 250 Pacific Street será renombrada como “RALPH MERCADO WAY”, en la misma comunidad donde comenzó su viaje transformador en la industria del entretenimiento.

Este acto conmemorativo se llevará a cabo en el marco del 50 aniversario del ATLANTIC ANTIC, uno de los festivales multiculturales más importantes de Brooklyn.

Ralph Mercado en una imagen distribuida a los medios como parte del anuncio del homenaje este fin de semana. Crédito: Cortesía

Durante más de cinco décadas, Ralph Mercado, fallecido en el 2009, fue una figura clave como empresario musical en la producción, promoción y globalización de la música latina. Fundador de RMM Records & Video, construyó un imperio que abarcó sello discográfico, editorial, producción de videos y conciertos internacionales que llevaron la salsa, el merengue, el reggaetón, el pop y el jazz latino a los escenarios más prestigiosos del mundo, incluyendo Madison Square Garden, Carnegie Hall y Radio City Music Hall.

Dónde: 250 Pacific Street, Brooklyn, NY

250 Pacific Street, Brooklyn, NY Hora: 12 pm a 5:30 pm

La MTA busca conductores

La Autoridad Me organiza una jornada de puertas abiertas para potenciales operadores de autobuses en las Instalaciones de Mantenimiento y Capacitación de Autobuses de Zerega el sábado 11 de octubre, de 8 a.m. a 1 p.m. Se están aceptando solicitudes para puestos en la Compañía de Autobuses de la MTA y MaBSTOA. Los solicitantes deben presentar su licencia de conducir y un comprobante de licencia o permiso de conducir comercial. Las instalaciones se encuentran en el 750 Zerega Avenue, El Bronx. Puede obtener mayor información en careers.mta.org.

Taller de compra de casa en español

Harlem Congregations for Community Improvement, Inc. invita a sus clases gratuitas virtuales en español sobre cómo llegar a ser dueño de casa. Los interesados en el curso, pueden inscribirse en: https://hcci.wufoo.com/forms/s1fn1p1n0w7663n/. Para más informes, llame a Willy Ramos al (212) 281 4887 ext. 206 o escríbale a wramos@hcci.org.

Cuándo: 7, 9, 14 y 16 de octubre.

Hora: 7 p.m. a 9 p.m.

Dónde: Zoom

Taller gratuito de meditación

‘The Oneness-Heart Center’ de Queens llevará a cabo un taller gratuito de meditación en octubre y noviembre. Si desea mayores detalles puede llamar al 212-3808153 o visitar el portal nycmeditation.org