Barcelona confirma baja de Lamine Yamal por recaída en el pubis: fuera hasta tres semanas

El Barcelona confirmó este viernes que Lamine Yamal volverá a estar fuera de los terrenos de juego entre dos y tres semanas tras sufrir una recaída de la lesión en el pubis que ya lo había apartado de la actividad durante septiembre.

El joven delantero de 18 años regresó con molestias del último parón de selecciones con España, lo que le hizo perderse cuatro partidos. Volvió a tener minutos en la victoria ante la Real Sociedad (1-3) y disputó los 90 minutos frente al PSG en la Champions League, donde volvió a sentir dolor en la misma zona.

Tras esta recaída, Lamine Yamal no estará disponible para el duelo de este domingo ante el Sevilla ni podrá participar en los compromisos del próximo parón internacional con la selección española de Luis de la Fuente.

Si se cumplen los plazos médicos, el extremo se perdería también el partido contra el Girona (18 de octubre) y la visita al Olympiacos en Champions (21 de octubre), con el objetivo de llegar en condiciones al Clásico frente al Real Madrid el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

