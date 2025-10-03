¿Deberías ir a trabajar si estás enfermo? Muchos estadounidenses piensan que es una mala idea

Los estadounidenses están redefiniendo radicalmente su relación con la enfermedad en el entorno laboral. Atrás quedaron los días en que presentarse al trabajo con fiebre y congestión nasal era considerado una medalla de honor profesional. Hoy, esta práctica es vista como lo que realmente es: una falta de consideración hacia los demás y un riesgo innecesario para la salud colectiva.

Una nueva encuesta realizada por Zipfizz y Talker Research entre 2,000 adultos estadounidenses revela un cambio dramático en las actitudes laborales. El 31% de los trabajadores ahora prefiere explícitamente que sus compañeros enfermos se queden en casa en lugar de aparecer en la oficina. Más revelador aún: solo el 25% continúa creyendo que trabajar enfermo impresiona a jefes o superiores, desmantelando décadas de cultura del “presentismo” en el lugar de trabajo.

El costo social de presentarse enfermo

Las consecuencias de ignorar estos nuevos estándares sociales van más allá de la productividad. El 42% de los encuestados afirmó que su relación con alguien se vería afectada negativamente si esa persona se presentara a trabajar o a eventos sociales sabiendo que está enferma. Esta cifra no es trivial: refleja un cambio fundamental en cómo percibimos la responsabilidad individual dentro de espacios compartidos.

El juicio es aún más severo cuando se profundiza en las razones. Del porcentaje que reportaría daño en sus relaciones, el 64% clasificó directamente el comportamiento de presentarse enfermo como “egoísta”. No se trata simplemente de incomodidad o molestia; existe una percepción moral de que quien se presenta enfermo está priorizando sus propios intereses por encima del bienestar colectivo.

La brecha generacional en salud y límites

Las generaciones más jóvenes están liderando este cambio cultural. La Generación Z y los millennials muestran una mayor disposición a establecer límites firmes respecto a la salud en interacciones sociales y laborales. Para estas generaciones, que crecieron con mayor conciencia sobre salud mental y bienestar, la idea de “aguantar” un resfriado no solo es anticuada, sino directamente irresponsable.

Este énfasis generacional en los límites personales y la salud colectiva está reconfigurando las expectativas en oficinas, escuelas y espacios sociales. Lo que antes era tolerado como parte inevitable de la vida laboral ahora enfrenta resistencia activa de trabajadores más jóvenes que demandan ambientes más seguros y considerados.

Las generaciones actuales valoran más el que la gente no acuda enfermo a trabajar a que sí lo hagan. (Foto: Shutterstock)

El legado persistente de la pandemia

El factor catalizador de este cambio es innegable: la pandemia de Covid-19 transformó permanentemente cómo los estadounidenses perciben la enfermedad y el contagio. El 57% de los encuestados reconoció que sus expectativas sobre la enfermedad han cambiado desde el inicio de la pandemia, y el 70% reporta sentirse más precavido con la higiene que antes.

La pandemia no solo aumentó la conciencia sobre cómo se propagan las enfermedades; legitimó socialmente el acto de quedarse en casa cuando se está enfermo. Lo que antes podía ser visto como debilidad o falta de compromiso ahora es reconocido como responsabilidad cívica. Este cambio en la narrativa tiene implicaciones profundas para la cultura laboral a largo plazo.

Sin embargo, existe una tensión notable entre estas actitudes cambiantes y el comportamiento real. A pesar de que el 86% afirmó sentirse preocupado por su propio bienestar cuando otros se presentan visiblemente enfermos, el 21% admitió haber ido al trabajo o a eventos sociales enfermo durante el año pasado.

Esta contradicción revela las presiones sistémicas que persisten en el mundo laboral. No todos los trabajadores tienen acceso a días de enfermedad pagados, y muchos enfrentan presiones económicas o temores a represalias que hacen difícil quedarse en casa. La brecha entre lo que consideramos socialmente aceptable y lo que es económicamente viable para muchos trabajadores crea una desigualdad preocupante.

Priorizando la prevención

Paralelamente a estos cambios de actitud, los estadounidenses están invirtiendo más en prevención. El 67% declaró beber mucha agua para fortalecer su sistema inmunitario, el 52% priorizó dormir lo suficiente, y el 47% afirmó tomar vitaminas o suplementos como la vitamina C regularmente.

Este enfoque proactivo hacia la salud complementa la nueva actitud reactiva ante la enfermedad. No se trata solo de quedarse en casa cuando se está enfermo, sino de invertir en hábitos que reduzcan la probabilidad de enfermarse en primer lugar.

El futuro del trabajo y la enfermedad

Los datos sugieren que estamos presenciando un cambio cultural permanente, no temporal. La combinación de mayor conciencia sobre salud pública, expectativas generacionales cambiantes y el legado de la pandemia están creando una nueva norma social donde presentarse enfermo al trabajo es cada vez menos aceptable.

Para que este cambio sea verdaderamente equitativo, necesitará estar acompañado de políticas laborales que permitan a todos los trabajadores, independientemente de su industria o nivel de ingresos, quedarse en casa cuando están enfermos sin temor a consecuencias económicas. Solo entonces podremos decir que realmente hemos superado la cultura del “aguantar” enfermo.

