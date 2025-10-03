Primera camiseta con el número 24 de Kobe Bryant con Lakers se subastó por casi $900,000 dólares

Un pedazo de historia de la NBA se selló cuando la primera camiseta con el número 24 de Kobe Bryant, usada en juego, se vendió por $889,000 dólares en la subasta “Legend of Sport” de Sotheby’s.

Comprada originalmente por solo $10,875 dólares tras su lanzamiento en 2006, el valor de la camiseta se disparó casi ochenta veces, reflejando tanto la estatura mítica de Bryant como el creciente mercado de objetos deportivos preciados.

El cambio de número de Bryant tuvo un significado personal: comenzó su trayectoria con los Lakers con el 8, pero pasó al 24, su número de secundaria, tras quedar disponible luego de la salida de George McCloud.

Esa noche, el 3 de noviembre de 2006, Bryant usó el 24 por primera vez, anotando 23 puntos en la victoria sobre los Seattle SuperSonics, inaugurando oficialmente un audaz nuevo capítulo en la historia de los Lakers.

Representativa para Kobe Bryant

El significado de la camiseta número 24 de Bryant va más allá de un cambio de número. Representa la etapa en la que Kobe ganó dos campeonatos de la NBA y obtuvo el MVP de las Finales de manera consecutiva en 2009 y 2010, llevando a los Lakers a tres finales seguidas.

Firmada e inscrita para conmemorar su debut, la camiseta se ha convertido en un “artefacto simbólico”, según los subastadores, personificando la implacable búsqueda de grandeza de Bryant y su adaptabilidad, cualidades que lo hicieron querido por millones.

Tras su retiro en 2016, los Lakers honraron a Bryant retirando tanto su camiseta número 8 como la 24, consolidando el legado único que dejó con cada número. El impresionante beneficio de su reventa refleja no solo la alta demanda, sino también la profunda admiración y nostalgia que los aficionados y coleccionistas sienten por el impacto perdurable de Bryant en el deporte.

Legado en Lakers

Esta venta consolida aún más a Bryant como una figura central en el mundo de los objetos deportivos de colección. El aumento exponencial del valor de la camiseta refleja una tendencia más amplia: los artículos vinculados a los momentos más grandes del baloncesto son ahora vistos como tesoros históricos, inversiones que trascienden el juego.

Para los coleccionistas, el legado de Bryant perdura no solo a través de sus mejores jugadas y los títulos obtenidos, sino también en piezas tangibles de la historia que capturan el espíritu de un ícono que redefinió lo que significa ser un Laker y una leyenda.

This image of Kobe signing “First 24” was one of the main catalysts for the winner to acquire the jersey and for the irrevocable bidder to place the 1st bid.



Shot by the great, Andrew Bernstein. 📸



Imagery and Game Worn. As powerful of a combo as there is.



Like Kobe and Shaq! https://t.co/w7Wd7iNB96 pic.twitter.com/ymupfRAzBD — Chase Jordan (@goatcollect) October 2, 2025

