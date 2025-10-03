Resultado Lotería LEIDSA hoy: conoce los números ganadores del viernes, 3 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las favoritas en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que dan a los jugadores la oportunidad de conseguir premios de millones de dólares. Si quieres participar en esta lotería o solamente deseas estar al corriente de los últimos resultados, sigue leyendo para obtener más información.

Revisa a continuación la combinación ganadora de hoy viernes, 3 de octubre de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA reparte premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio idóneo. Abajo, te dejamos con los últimos resultados de los últimos sorteos celebrados:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del viernes 3 de octubre

Los números ganadores son: 03 32 58

SÚPER KINO TV | Números ganadores del viernes 3 de octubre

Los números ganadores son: 21 45 77 34 26 10 11 51 49 08 37 23 22 01 07 61 68 14 02 24

LOTTO POOL | Números ganadores del viernes 3 de octubre

Los números ganadores son: 05 06 15 27 28

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del viernes 3 de octubre

Los números ganadores son: 47 30 40

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, has de adquirir un ticket en uno de los puntos de venta autorizados. Cada boleto tiene una serie de números que tendrás que decidir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede efectuar la cantidad de jugadas que prefieras.

Tras la selección de tus números, entrega el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que tienes que guardar a conciencia. Al fin y al cabo, si ganas el premio, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.

Para tener premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para hacerte con el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también obtienen premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA tienen lugar todos los días en distintos momentos del día. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se realiza a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más participantes de LEIDSA, puesto que otorga a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes seleccionar seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, ganarás el premio mayor.

También puedes ganar premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. Así, ¡tus posibilidades de ganar no se reducen tanto a pesar de todo!¡Así que no te preocupes si no aciertas todos los números!

El juego consiste en conseguir acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos participantes que hayan elegido cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se celebra cada día a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

